Journée de l’environnement à Richmond

Richmond — Les gens de Richmond sont invités à célébrer la Journée de l’environnement le samedi 31 mai. Cet événement annuel met en lumière l’importance de la protection de notre planète et encourage les pratiques durables à travers une journée d’activités, de conférences et d’initiatives communautaires.

L’événement se déroulera de 10 h à 15 h à la place des Loisirs, sur les terrains de l’aréna. Au programme, deux conférences animées par des experts en environnement. Ils aborderont des sujets cruciaux, tels que la gestion des déchets et manger de façon durable. Ces échanges offrent aux participants l’opportunité de mieux comprendre les enjeux environnementaux de la région et d’adopter des gestes concrets pour préserver notre écosystème.

Les familles pourront profiter d’activités ludiques, notamment des jeux gonflables, favorisant l’apprentissage tout en s’amusant. Ces moments de divertissement sont l’occasion de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de prendre soin de notre planète, tout en permettant aux parents d’engager des discussions sur les gestes quotidiens à adopter.

La Ville de Richmond profitera de cette journée pour distribuer gratuitement du compost de qualité, idéal pour enrichir jardins et espaces verts, ainsi que des pousses d’arbres à planter offerts par l’Association forestière du sud du Québec. Ces initiatives visent à renforcer la couverture végétale de la communauté, à lutter contre le changement climatique et à promouvoir des pratiques de jardinage durable.

Cette journée est une opportunité unique de rassembler les citoyens autour d’un objectif commun : la protection de l’environnement.