Les résultats de la consultation sur les énergies renouvelables seront présentés

Richmond — La MRC invite la population à assister à la présentation des résultats de la consultation publique sur les énergies renouvelables, qui se tiendra le samedi 3 mai 2025, de 10 h à 11 h 30, au Centre communautaire de Richmond, situé au 820, rue Gouin à Richmond. Aucune inscription n’est requise.

Rappelons que cette consultation, menée à l’automne 2024, s’inscrivait dans une démarche de réflexion visant à définir des orientations en matière d’énergies renouvelables et à établir des conditions d’intégration d’éventuels projets sur le territoire du Val-Saint-François. Dans ce cadre, la MRC a organisé des ateliers participatifs le 12 novembre 2024, à Racine, ainsi qu’un sondage en ligne, tenu de décembre 2024 à janvier 2025.

Les résultats de cette démarche ont permis d’alimenter la rédaction d’un guide destiné aux futurs promoteurs ainsi qu’à la population. Ce guide présentera la position de la MRC quant à sa participation à la stratégie de décarbonation du gouvernement du Québec et du plan stratégique pour une transition énergétique efficiente d’Hydro-Québec. Il précisera également les conditions d’intégration des énergies renouvelables dans le Val-Saint-François.

« Nous sommes très satisfaits de la participation de la population et des organisations du milieu. Cette démarche nous a permis d’identifier des éléments clés qui favoriseront notre contribution à la transition énergétique du Québec, tout en respectant notre territoire, nos valeurs et nos ambitions. Nous souhaitons finaliser et adopter le guide d’ici septembre. La séance d’information du 3 mai nous permettra de partager les résultats des consultations, mais également les pistes qui se dégagent en termes d’orientations et de conditions d’intégration. », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Pour en savoir plus sur l’approche de la MRC en matière d’énergies renouvelables, n’hésitez pas à explorer la section « Énergies renouvelables » de la page « Votre MRC » sur le site web www.val-saint-francois.qc.ca. Cette section est mise à jour régulièrement en fonction de l’avancement des travaux.