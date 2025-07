Le lac Montjoie menacé… par la Sépaq

Melbourne — Par une journée chaude et humide, le 6 juin dernier, plus de 400 arbres ont été plantés dans trois secteurs de la municipalité du Canton de Melbourne avec l’aide des professionnels d’Arbre-Évolution Coop et du programme de Reboisement social. Lorsqu’elle a déposé son projet au programme de Reboisement social d’Arbre-Évolution l’hiver ...