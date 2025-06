20,1 tonnes amassées lors de la collecte des résidus domestiques dangereux

Valcourt — Le samedi 24 mai dernier, la journée annuelle de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) s’est tenue dans le secteur de Valcourt. Grâce à la mobilisation de l’équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC du Val-Saint-François et de bénévoles dévoués, 20,1 tonnes de RDD ont été amassées et détournées de l’enfouissement.

Ce sont 355 résidents(es) du secteur qui ont participé à la journée de collecte RDD. Plusieurs produits ont pu être recyclés, valorisés ou détruits de façon sécuritaire, comme des peintures, des huiles, des aérosols, des batteries, des équipements électroniques, et bien plus. Lors de la journée de samedi, il a été possible de recevoir quelque 3 400 litres d’huiles usées, 4 000 gallons de peinture, 2 barils de piles sèches, 800 litres de solvants, entre autres. Tous ces produits seront recyclés adéquatement.

Cette activité est possible grâce à l’aide précieuse de bénévoles de la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, qui sont au rendez-vous depuis plus de 25 ans déjà. L’entreprise Courtval prête généreusement un chariot élévateur, facilitant la tâche aux bénévoles avec le déplacement des matières.

Martin Lemieux, conseiller pour les écocentres de la MRC, est très satisfait de cette journée de collecte, qui s’est avérée être un grand succès, malgré la température :

« Encore une autre belle collecte de RDD dans la bonne humeur avec un groupe de travailleurs joyeux d’y participer. Merci particulier au groupe de la maison des jeunes de Valcourt. Quel plaisir de passer une journée en leur compagnie ! Malgré le temps maussade, nous avons accueilli trente résident(es) de plus que l’an dernier. »