Melbourne complète une importante opération de reboisement

Melbourne — Par une journée chaude et humide, le 6 juin dernier, plus de 400 arbres ont été plantés dans trois secteurs de la municipalité du Canton de Melbourne avec l’aide des professionnels d’Arbre-Évolution Coop et du programme de Reboisement social.

Lorsqu’elle a déposé son projet au programme de Reboisement social d’Arbre-Évolution l’hiver dernier, la municipalité cherchait à répondre à une volonté citoyenne de planter plus d’arbres dans le périmètre urbain.

« Arbre-Évolution nous offrait exactement ce que nous cherchions, c’est-à-dire une occasion d’organiser une activité participative de plantation d’arbres de qualité, et ce, à moindres coûts », explique Douglas Morrison, conseiller municipal.

Le Programme a ainsi couvert 60 % des frais en plus de fournir une main-d’œuvre qualifiée habituée à coordonner des opérations de reboisement avec des bénévoles. Une douzaine de participants ont permis de compléter la mise en terre en une seule journée.

La majorité des arbres ont été plantés au cœur du village, tout juste à côté du site du Marché champêtre, bien connu et fréquenté par les citoyens. Un total de 11 essences différentes, dont plusieurs feuillus nobles, comme le noyer, le chêne, le tilleul et le févier, ont été mis en terre dans une zone engazonnée de 4200 mètres carrés.

« Nous avons également ceinturé une partie de la parcelle avec des arbustes indigènes à fruits afin de nous intégrer dans l’esprit nourricier du Marché adjacent », ajoute M. Morrison.

Une centaine d’arbres a également été plantée près du stationnement au bout du chemin Garrett afin d’amplifier la biodiversité locale.

« Avec cette plantation, on améliore la capacité de la forêt locale à se diversifier et on ajoute des arbres semenciers qui rendront le paysage sylvicole de Melbourne plus résilient face aux changements climatiques », soutient Arnaud Le Chatelier, chargé de projet pour la coopérative Arbre-Évolution basée à Saint-Jean-Port-Joli et Montréal.

Si le programme de Reboisement social d’Arbre-Évolution est en mesure d’injecter des fonds comme à Melbourne, c’est grâce à un réseau de plus de 200 partenaires privés qui injectent chaque année des sous afin que des arbres soient plantés en leur nom.

« Tout le monde le dit, il faut augmenter la cadence face à la crise du climat et ce sera impossible d’y arriver sans l’implication accrue du secteur privé. Nous avons bâti un modèle très porteur qui permet aux entreprises d’améliorer leur bilan socio-environnemental tout en supportant des plantations qui n’auraient pas vu le jour sans leur financement », raconte Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution.

Les organisations derrière le projet de Melbourne sont le Réseau d’Experts Nutrite (322 arbres), la Pépinière du Jaseur (83 arbres) et la Fédération québécoise des clubs quads (95 arbustes).

« C’est le deuxième projet qu’on appuie ce printemps dans la région, avec Sherbrooke, on est très heureux de constater le côté très tangible de cette association », souligne Louis-Philipe Grégoire de Nutrite Saint-Élie, franchise estrienne du Réseau.

« Au nom de la municipalité du Canton de Melbourne et de ces citoyens, nous remercions grandement Arbre-Évolution et ses partenaires pour leur apport important dans cette belle action environnementale. Le travail a été effectué avec brio en collaboration avec les bénévoles et notre équipe municipale », conclut M. Morrison.