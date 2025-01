La MRC des Sources adopte son Comité consultatif sur la transition énergétique

MRC des Sources — Réunis en séance le mercredi 22 janvier, le conseil de la MRC des Sources a formé un Comité consultatif sur la transition énergétique (CCTÉ), qui détiendra un rôle d’analyse et de recommandation. La foration de celui-ci découle directement de la démarche d’information et de consultation publique sur la transition énergétique lancée en février 2024.

Composé de citoyennes et citoyens ainsi que de représentants élus, le Comité aura pour mission de s’assurer que toutes les actions entreprises par les promoteurs d’éventuels projets énergétiques respectent et garantissent les conditions de succès établis, et ce, tout au long du processus, en plus d’effectuer une veille des meilleures pratiques québécoises concernant les conditions de succès du territoire de la MRC.

Présidé pour la prochaine année par la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, laquelle sera appuyée à la vice-présidence du maire de Wotton M. Jocelyn Dion, le Comité détiendra également un pouvoir de recommandation au conseil de la MRC concernant le respect des conditions par les promoteurs.

« Le CCTÉ est un lieu de discussion et d’approfondissement des connaissances où priment les valeurs du respect et de la collaboration. Le conseil de la MRC des Sources a également procédé à l’adoption de neuf conditions de succès lors de la séance du 22 janvier. Proposées au conseil par le Comité éolien, les conditions de succès sont la finalité d’une importante démarche d’information et de consultation citoyenne qui s’est déroulée pendant toute l’année 2024. Une série d’ateliers basés sur les résultats de cette démarche a été tenue avec les membres du Comité éolien afin d’identifier les conditions de succès entourant d’éventuels projets énergétiques sur le territoire. Le CCTÉ aura la responsabilité d’approfondir les conditions de succès établies et de coconstruire les critères d’analyse pour chaque condition. Les neuf conditions de succès concernent le lieu d’implantation, les types d’installation, les impacts environnementaux et sociaux, la communication, les finances, la protection des terres agricoles ainsi que la médiation avec la population. », mentionne la MRC.

Soulignons par ailleurs qu’en raison du fait que certains postes demeurent encore à pourvoir au sein du CCTÉ, la MRC relance un nouvel appel à candidatures afin de tenter de compléter le Comité.

« Les personnes qui souhaitent participer peuvent consulter l’appel à candidatures sur le site de la MRC des Sources, jusqu’au 23 février 2025. »

« Pour postuler, les personnes intéressées devront fournir une lettre de motivation, leur curriculum vitæ et répondre à une mise en situation. Les femmes ainsi que les personnes issues de minorités visibles sont fortement invitées à poser leur candidature. Rappelons que la démarche entamée par la MRC des Sources comportait plusieurs étapes d’implication de la communauté. Elle comportait notamment la tenue de tables sectorielles, d’un sondage ainsi que de l’organisation d’un Forum sur la transition énergétique. Les personnes qui souhaitent suivre les développements entourant la démarche peuvent se référer à la page d’information sur la démarche d’information et de consultation sur la transition énergétique. »