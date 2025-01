La MRC prolonge son sondage en ligne sur les énergies renouvelables

Richmond – La MRC tient à informer sa population qu’il est possible de participer au sondage en ligne sur les énergies renouvelables jusqu’au 24 janvier 2025. Rendez-vous sur la page Énergies renouvelables du site de la MRC : www.val-saint-francois.qc.ca.

Rappelons que cette consultation publique fait suite à la tenue des ateliers participatifs du 12 novembre dernier. Divers types d’énergies ont été discutés lors de ces rencontres.

Au total, 95 personnes, tant citoyen.nes, qu’organismes et regroupements, ont dressé une première liste de critères d’acceptabilité et d’inacceptabilité, de préoccupations et d’informations nécessaires sur d’éventuels projets d’énergies renouvelables sur le territoire du Val-Saint-François. Le sondage en ligne est l’occasion pour l’ensemble de la population de se prononcer sur les thèmes abordés. ​​​​​​

La MRC invite donc ses citoyen.nes et les acteurs du milieu à participer à cette réflexion collective sur la transition énergétique, en répondant au sondage en ligne d’ici au 24 janvier 2025 : https://consultations.votepour.ca/consultation/energiesrenouvelablesvsf.

Cette démarche vise à définir les orientations régionales en matière d’énergies renouvelables et à établir des conditions pour l’intégration d’éventuels projets. Les résultats permettront d’alimenter un guide destiné à de futurs promoteurs qui portera sur l’intégration des énergies renouvelables dans le Val-Saint-François.

« Nous avons déjà un bon nombre de participants qui ont répondu au sondage, mais nous sommes persuadés qu’en prolongeant jusqu’au 24 janvier, encore plus de gens pourront faire valoir leurs points de vue. C’est important pour nous d’avoir le plus de commentaires possibles. Ça nous alimentera dans la rédaction de notre guide de positionnement et d’accompagnement que nous souhaitons publier pour la mi-mars. », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.