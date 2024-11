Près d’une centaine de personnes y participent

Richmond — La MRC du Val-Saint-François a tenu deux ateliers de consultation publique à Racine le 12 novembre dernier. Un premier atelier s’est déroulé avec les acteurs du milieu et un deuxième avec les citoyens du Val-Saint-François.

En tout, 95 personnes y ont participé et ont pu échanger sur quatre types d’énergie renouvelable. La consultation se poursuivra en décembre par le biais d’un sondage en ligne.

Sous forme d’ateliers de discussion, les participants ont échangé leur point de vue sur les options de l’énergie éolienne, solaire, de la bioénergie et de la géothermie. Ils ont pu exprimer leurs critères d’acceptabilité ou d’inacceptabilité, leurs préoccupations et leurs besoins d’informations supplémentaires quant à d’éventuels projets énergétiques dans la région.

« Somme toute, nous sommes très satisfaits des ateliers et des discussions qui en ont découlé. Ce n’était qu’un début dans notre démarche de consultation, un moment de réflexion collective. La consultation publique se poursuivra à compter du 2 décembre avec un sondage en ligne, ouvert à toute la population et aux intervenants du Val. Les personnes n’ayant pas pu participer aux ateliers du 12 novembre pourront ainsi partager leur opinion », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Lors de l’atelier en soirée, destiné aux citoyennes et citoyens, le préfet et maire de Valcourt, monsieur Pierre Tétrault, a pris le temps de rassurer les gens en confirmant qu’aucun projet éolien n’était actuellement envisagé pour le Val-Saint-François. La MRC mène un exercice de réflexion préliminaire et il n’y a aucune urgence de décision pour le Conseil.

La MRC a retenu les services de Votepour.ca pour réaliser les ateliers et le sondage, dans le but de mieux comprendre les conditions d’intégration acceptables pour de futurs projets d’énergies renouvelables sur le territoire.

D’autres éléments sont également étudiés, dont la gouvernance et la gestion de futurs projets, ainsi que le partage des retombées. L’ensemble des résultats contribuera au guide de positionnement que la MRC prévoit publier d’ici la mi-mars.

Le 2 décembre prochain, un sondage en ligne reprenant les mêmes thèmes que ceux abordés lors des ateliers sera lancé. Toute la population du Val-Saint-François sera invitée à y participer pour exprimer ses opinions et contribuer aux discussions sur les énergies renouvelables. La MRC espère une forte participation à ce sondage.

Depuis le lancement de sa démarche de réflexion au printemps 2024, la MRC met à disposition des informations sur les étapes de cette initiative et sur les énergies renouvelables dans la section Votre MRC de son site internet. Cette section est mise à jour au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Pour plus d’informations, consultez la page Énergies renouvelables sous le menu Votre MRC sur le site www.val-saint-francois.qc.ca.