L’écocentre du Val-Saint-François fête ses 20 ans d’existence

Val-Saint-François - Pas moins de 70 personnes sont venues souligner le 20e anniversaire d’existence de l’écocentre régional du Val-Saint-François.

Les festivités se sont déroulées au Parc historique de la Poudrière à Windsor.

Inauguré le 24 septembre 2004, l’écocentre aura permis d’attirer 242 visiteurs et d’amasser, en seulement deux mois, 49,1 tonnes de matières.

« Aujourd’hui, ce sont plus de 8000 visites que nous enregistrons chaque année, entre les mois d’avril et de novembre. Si l’on considère qu’il y a entre 14 000 et 15 000 unités d’occupation sur notre territoire, nous voyons l’importance de cet écocentre pour les résidents du Val-Saint-François », a souligné le préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Valcourt, Pierre Tétrault.

Selon lui, l’écocentre a été à l’origine de plusieurs projets de collectes novatrices pour le Val-Saint-François, souvent récompensées lors du gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est.

L’écocentre du Val-Saint-François est situé dans le Canton de Melbourne. Pour faciliter la valorisation des matières sur l’ensemble de son territoire, un écocentre occasionnel a été créé dans le Canton de Valcourt en 2009.

Dans 20 ans…

Il est difficile de dire où en sera l’écocentre du Val-Saint-François dans 20 ans. « Il y a encore beaucoup de défis à relever dans les écocentres. Entre autres, il faut continuer à trouver des solutions pour éviter qu’on enfouisse certaines matières. Il faudra faire en sorte que toutes les matières qui entrent à l’écocentre soient valorisées », souligne Martin Lemieux, responsable de l’écocentre dans le Val-Saint-François, en mentionnant que le défi du personnel en place demeure d’année en année.

En fait, d’année en année, l’écocentre a toujours continué d’offrir de plus en plus de services de récupération. « Qu’on pense entre autres à la tente de réemploi, au conteneur de verre, aux conteneurs de styromousse, à la récupération des matelas ou des sièges d’auto pour enfants : ce sont toutes de nouvelles matières qui se sont ajoutées au cours des années », de dire Hervé Provencher, président de la Société de gestion des matières résiduelles.

Au cours des quatre dernières années, l’écocentre du Val-Saint-François a noté une hausse de 2416 visiteurs, passant de 6816 en 2020 à 8961 en 2023.