Un appel de candidatures pour un comité consultatif sur la transition énergétique

Val-des-Sources — Les 22 et 23 octobre prochains, la MRC des Sources ainsi que ses partenaires présenteront la 9e édition du Rendez-vous des écomatériaux, un colloque franco-québécois visant à positionner les matériaux innovants comme une solution efficace et économique pour l’avenir des industries et de notre société. C’est au Centre O3, à ...