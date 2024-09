Un 9e Rendez-vous des écomatériaux sous le signe d’une coopération internationale France-Québec

Val-des-Sources — Les 22 et 23 octobre prochains, la MRC des Sources ainsi que ses partenaires présenteront la 9e édition du Rendez-vous des écomatériaux, un colloque franco-québécois visant à positionner les matériaux innovants comme une solution efficace et économique pour l’avenir des industries et de notre société.

C’est au Centre O3, à Val-des-Sources, que plusieurs experts et acteurs de la filière des écomatériaux se réuniront afin d’apprendre, d’échanger et de réseauter.

Les savoir-faire français à l’honneur

La 9e édition sera d’ailleurs réalisée sous le signe d’une importante coopération établie avec la Région Grand Est de France. De ce fait, les partages d’expériences franco-québécois sont au cœur de cette édition spéciale. Ayant placé la bioéconomie comme l’un des deux piliers de développement économique de sa région, la Région Grand Est a développé un important exercice de mobilisation de l’ensemble des partenaires de son territoire œuvrant autour de cette filière.

Comme levier de collaboration, la Région a proposé à plus de 50 acteurs de son territoire de signer un contrat entre les partenaires de la filière des fibres naturelles pour accélérer la production et la transformation de ces fibres d’avenir.

Un colloque qui propose un lieu d’échanges diversifiés et stimulants

Au total, près d’une trentaine de professionnels québécois et français interviendront sur des sujets aussi variés que les écosystèmes d’innovation, les matériaux biosourcés, la règlementation et le réemploi, la construction modulaire, la conception architecturale et bien d’autres.

Notons aussi la place de choix qu’occuperont les fibres biosourcées alors que certains projets du secteur de la plasturgie y seront mis en valeur pour leur utilisation de fibre, dont la fabrication de pistes de vélo modulaire. Finalement, les participants pourront aussi prendre part à une soirée festive le 22 octobre prochain où ils pourront réseauter et célébrer autour de produits locaux.

Les personnes qui souhaitent participer au Rendez-vous des écomatériaux peuvent d’ailleurs se procurer des billets sur le site de l’événement, au rendezvousdesecomateriaux.com.