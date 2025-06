Le Val-Saint-François en action pour le climat : la MRC lance un sondage

Richmond — Dans le cadre de l’élaboration de son tout premier Plan climat, la MRC du Val-Saint-François lance un sondage en ligne afin de recueillir les préoccupations, les idées et les priorités des citoyennes, citoyens et acteurs clés du territoire. Les gens ont jusqu’au 21 juin pour participer au sondage.

« Ce sondage est une première étape essentielle pour bâtir un Plan climat à l’image de notre population. Nous avons besoin de votre voix pour orienter nos actions », souligne Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

La MRC invite toutes les personnes résidant sur le territoire de même que les élus(es), organismes, institutions, entreprises et autres partenaires à remplir le sondage d’ici au 21 juin. Il ne faut que 8 à 10 minutes pour y répondre.

En plus de contribuer activement à l’avenir environnemental du Val-Saint-François, les répondants courent la chance de remporter un panier-cadeau de produits locaux, d’une valeur approximative de 50 $.

Pour participer au sondage et en savoir plus sur le Plan climat, il faut consulter la section Environnement et aménagement du site internet de la MRC, puis aller sur la page Plan climat :

https://val-saint-francois.qc.ca/services/plan-climat/

Une démarche collective et évolutive

Ce sondage constitue la première étape d’une vaste consultation publique. D’autres activités auront lieu au cours des prochains mois pour permettre à toutes et tous de s’exprimer sur les priorités d’action, en matière de transport, d’énergie, de gestion des matières résiduelles ou d’aménagement du territoire.