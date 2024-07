Saint-Denis inspecte les bandes riveraines de ses citoyens

Saint-Denis-de-Brompton — Souhaitant de se conformer aux changements apportés à la règlementation depuis 2022, les autorités municipales de Saint-Denis-de-Brompton ont entrepris une inspection des bandes riveraines dans le but d’en valider la conformité.

L’inspection se déroulera sous le signe de la sensibilisation. Ainsi, il n’est pas question de distribuer des constats d’infraction. De simples avis de non-conformité seront remis aux contrevenants, du moins pour l’instant.

Par cette opération, la municipalité souhaite sensibiliser les riverains et leur rappeler les bonnes pratiques.

La démarche a pour but d’informer les propriétaires riverains concernant les correctifs à apporter, lorsque requis, afin d’améliorer la qualité de l’eau des cinq lacs, mais aucune amende ne sera donnée à cette étape-ci.

« Nous voulons ainsi continuer nos démarches pour la protection de nos plans d’eau. Déjà, nous avons procédé à l’installation d’une station de lavage pour les bateaux. Nous contribuons financièrement pour le bon fonctionnement des associations de protection des lacs. Tout ça s’inscrit dans cette orientation. L’inspection des bandes riveraines fait partie de ces démarches », de dire Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Dans ce sens, les autorités municipales ont engagé une agente en environnement qui verra à faire le tour des propriétés riveraines de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.

« Elle nous fournira un rapport dans lequel seront répertoriées les différentes infractions observées chez les riverains », ajoute M. Veilleux.

En fait, les bandes riveraines freinent les sédiments en ralentissant l’eau de ruissellement et en prévenant l’érosion des sols. Elles filtrent les polluants, prévenant ainsi la prolifération des algues et des plantes aquatiques, en absorbant les apports de nutriments. Elle rafraîchit le bord de l’eau en fournissant de l’ombrage et favorise les conditions de vie de la faune et de la flore en assurant une température adéquate et un milieu propice à la reproduction, exempt de sédiments.

« Nous allons aller sur place pour que les citoyens respectent la réglementation en ce qui concerne les bandes riveraines. C’est une nouvelle démarche. Dans un premier temps, le but est de sensibiliser les gens aux choses que nous devons respecter. Il faut que nos bandes riveraines puissent jouer leur rôle », souligne le premier magistrat.