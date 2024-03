Retour des boîtes d’échange de semences dans le Val-Saint-François

Richmond - Pour une deuxième année consécutive, les boites d’échange de semences du projet Troc-Jardin des Tabliers en Folie cuisines collectives sont de retour dans la MRC.

Dans l’objectif d’encourager les citoyens de la MRC à jardiner et ainsi tendre vers une autonomie alimentaire, Les Tabliers en Folie cuisines collectives, offriront à la population plus de 1500 sachets de semences comportant plus de trente variétés.

Vous pourrez venir chercher et/ou partager vos semences à La Maison de la famille Les Arbrisseaux, à la municipalité de Stoke ainsi que dans les bibliothèques de Richmond, Valcourt et Saint-Denis-de-Brompton.

De l’information sur les notions de base pour le partage de semences communautaires sera également disponible pour inciter les gens à récolter leurs semences et les partager.

Par la gratuité, les Tabliers en Folie souhaitent briser les barrières qui pourraient freiner certaines personnes à s’initier au jardinage et les inviter à s’amuser et à gagner en expérience avec essais et erreurs. Pour plus d’info : 819-826-6517

​