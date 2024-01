La transition écologique : un impératif pour la survie de notre planète

Plus que jamais, les enjeux sociaux et environnementaux occupent une place prépondérante au Québec et dans le monde. Les questions relatives à la pauvreté, l’itinérance, le réchauffement accéléré de notre planète, les catastrophes écologiques et les impacts sur la santé de la pollution sur les populations, en particulier les plus vulnérables, sont des sujets d’actualité quotidiens.

Seulement en matière de transport, à l’heure actuelle, la planète compte près d’un milliard de véhicules, environ cent mille avions qui décollent chaque jour, et des milliers de navires qui sillonnent et polluent nos cours d’eau, nos fleuves et nos océans. En somme, notre modèle de développement économique a atteint un point critique pour notre écosystème.

Face à cette réalité, il est crucial d’agir. Parmi les acteurs du changement, nous retrouvons les gouvernements, les municipalités, les entreprises, les organisations et les citoyens. Ensemble, nous avons le pouvoir d’entreprendre des actions significatives pour améliorer la qualité de notre environnement. Il ne s’agit pas seulement de nous « adapter » aux changements qui affectent notre environnement ou de tirer profit de la situation, mais aussi de lutter contre les éléments perturbateurs de notre écosystème.

Parmi les défis qui se dressent devant nous, on retrouve l’utilisation de pétrole traditionnel et de nouvelles sources de pétrole non conventionnelles (gaz et pétrole de schiste, pétrole des sables bitumineux, etc.). Il est inévitable de tendre dans les prochaines décennies vers une plus grande utilisation d’énergies vertes et de sources d’énergie renouvelables telle que l’hydroélectricité, l’énergie solaire ou la biométhanisation notamment, tout en nous détournant des énergies polluantes néfastes pour notre environnement et notre santé. Pour y parvenir, il est essentiel de multiplier les initiatives durables et de transition, en misant sur l’efficacité énergétique notamment.

Malgré l’existence de nombreuses initiatives efficaces et novatrices dans notre région, il est indéniable qu’il faut en faire davantage. Osons travailler collectivement, en collaboration avec les jeunes et l’ensemble des citoyens, pour une véritable transition écologique prenant en compte les conditions de vie de chacun, y compris les personnes les plus vulnérables de notre belle région.

Texte par Diego Scalzo