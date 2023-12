Cinq orientations stratégiques guideront le développement territorial de la région

Val-Saint-François— Il y a un an, les acteurs du Val-Saint-François se réunissaient pour amorcer une démarche stratégique territoriale. Aujourd’hui, nous soulignons ce travail collectif en présentant les cinq orientations stratégiques qui en sont ressorties et qui guideront le développement du Val-Saint-François d’ici 2035. Ces orientations ont été élaborées en plusieurs étapes entre décembre 2022 et mai 2023.

« Notre démarche aura permis de brosser un portrait de notre territoire et d’identifier nos forces, faiblesses, opportunités et défis. Nous avons réfléchi ensemble sur des orientations à prioriser pour le développement du Val-Saint-François, en prenant en considération différentes perspectives. Cinq sont ressorties et ont été validées avec les partenaires, les élu.es et la population au printemps dernier. Nous sommes maintenant heureux de pouvoir les remettre à la collectivité. Nous espérons qu’elles seront inspirantes et rassembleuses et que chacun pourra y rattacher ses projets et ses réalisations. », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la participation de nos communautés à cette démarche stratégique. Nous remercions sincèrement les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à ce travail ambitieux. Le Val-Saint-François se dote d’une vision et nous sommes prêts à y travailler pour offrir à la population un milieu où il fait bon vivre, un milieu à notre image », précise Pierre Tétrault, maire de la Ville de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Nos cinq orientations territoriales

1- Notre milieu de vie dynamique et attractif

Dynamiser notre milieu de vie, afin qu’il soit attractif pour les familles et qu’il permette à nos jeunes et à nos aîné.es de demeurer dans leur communauté.

2- L’environnement, notre richesse collective

Mettre l’environnement au cœur du développement du Val-Saint-François, en préservant nos richesses naturelles et en encourageant l’écoresponsabilité chez les citoyen.nes et les entreprises.

3- Notre territoire, notre mieux-être

Utiliser notre environnement naturel et nos infrastructures collectives comme opportunité d’apprentissage et de santé globale pour tous et toutes.

4- Notre vitalité économique

Miser sur des secteurs économiques attractifs et respectueux de notre milieu de vie en tenant compte de l’évolution du marché de l’emploi.

5- Vivre-ensemble !

Favoriser l’inclusion, l’implication sociale et le civisme, ainsi qu’une cohabitation harmonieuse qui tient compte des différents usages du territoire.

« Ces orientations territoriales nous appartiennent collectivement. Elles seront d’autant plus tangibles et vivantes que nous les utiliserons pour guider nos décisions et pour mettre en valeur les belles initiatives qui ont lieu chez nous. N’hésitons surtout pas à nous en servir ! L’équipe de la MRC souhaite contribuer activement à leur mise en œuvre. À titre d’exemple, un atelier sur l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes est organisé en collaboration avec la CDC du Val-Saint-François ce vendredi 15 décembre. Cette activité s’inscrit dans le cadre de notre orientation Vivre-ensemble ! », ajoute Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Le comité de suivi mis en place pour coordonner la démarche travaille maintenant à identifier les mécanismes partenariaux qui permettront de mettre en œuvre les orientations territoriales. Nous vous invitons à rester à l’affut des prochains pas !