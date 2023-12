Environnement : la MRC de Val-Saint-François se distingue

Val-Saint-François — Lors du Gala des prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est de la Fondation estrienne en environnement, la MRC du Val-Saint-François a mérité un des cinq grands prix pour la performance de son écocentre.

Selon la Fondation, en concordance avec ses valeurs environnementales fortes, la MRC du Val-Saint-François a réalisé deux initiatives innovantes au cours de la dernière année. Elle a mis en place 16 points de dépôt de polystyrène pour permettre aux citoyens de récupérer cette matière. La MRC a aussi installé trois conteneurs qui permettent le réemploi de matériaux de construction usagés apportés à l’écocentre. Les matériaux récupérés sont gratuitement mis à la disposition des gens afin qu’ils les réutilisent, évitant ainsi l’enfouissement et l’achat de matériaux neufs.

La candidature de la MRC du Val-Saint-François a été choisie à travers 26 finalistes qui ont tous reçu un prix distinction.

« C’est une organisation qui a fait quelque chose d’extraordinaire. Elle a été pionnière en matière d’environnement. Il n’y a pas beaucoup de MRC en Estrie qui sont allées aussi loin en ce qui concerne les matières acceptées dans les écocentres. D’une façon particulière, il y a un petit centre de réemploi. C’est très innovateur. Il faut réemployer avant de recycler », soutient Jacinthe Caron, au nom du conseil d’administration de la Fondation estrienne en environnement.

Les quatre autres lauréats des grands prix sont : Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, Récupex, Serres Saint-Élie et la MRC de Coaticook.

La Fondation estrienne en environnement tient à remercier son animateur bénévole François Fouquet, la contribution des membres de son conseil d’administration, son partenaire d’excellence Hydro-Québec, ses partenaires présentateurs de trophées, l’Université de Sherbrooke et Domtar, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, les collaborateurs et tous les participants au souper-bénéfice, sans qui il ne serait pas possible d’offrir un gala d’une telle envergure.

Fondée en 1991, la Fondation estrienne en environnement a pour mission de favoriser la sensibilisation de la population sur les gestes concrets à poser pour assurer le développement durable et de récolter des fonds pour des projets environnementaux dans la grande région des Cantons-de-l’Est.

La Fondation organise depuis 1993 le Gala des Prix d’Excellence en environnement pour la région des Cantons-de-l’Est. Ce concours vise à mettre en valeur les actions constructives des individus et des organisations de la région pour le développement durable.