Un premier projet soutenu par le Fonds écoresponsable de la MRC du Val-Saint-François

Richmond – L’entreprise les Granu-Laines, un producteur de moutons et de fil de laine situé à Saint-François-Xavier-de-Brompton, a obtenu une aide de 4 000 $ afin de soutenir son moyen ingénieux d’utiliser ses résidus de laine pour en faire un fertilisant naturel. Cette aide financière lui permettra de modifier la configuration des rotors et d’installer un système de contrôle de vitesse du moteur de la machine de coupe de laine pour les rendre plus performants.

De belles retombées écoresponsables découlent de ce projet en plus de permettre à l’entreprise de tripler le volume de laine valorisée. De plus, ce fertilisant naturel s’avère une bonne option de fertilisant pour les jardiniers de la région.

Les propriétaires de l’entreprise, Louis Desrosiers et France Custeau mentionnent « Dans notre projet d’augmenter la production d’engrais fait avec la laine des moutons, l’aide du fonds écoresponsable est précieuse. Merci à ce fonds et à la communauté de participer au développement de notre entreprise ! »

Rappelons que le fonds écoresponsable a été mis en place au printemps afin de soutenir la réalisation de projets d’acquisition d’équipement et de réalisation d’améliorations locatives qui contribuent à l’écoresponsabilité des entreprises. Il offre une contribution non remboursable allant de 750 $ à 4 000 $, jusqu’à la hauteur de 50 % des dépenses admissibles pour les entreprises privées et 75 % pour celles d’économie sociale.

Le fonds est doté d’une enveloppe totale de 85 000 $ et sera distribué sur une période de trois ans. Les demandes peuvent être soumises en continu. Ce fonds est rendu possible grâce à la Fondation Familiale Trottier et le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Les entreprises qui ont des idées de projet écoresponsable sont invitées à communiquer avec l’équipe de Développement Val-Saint-François à [email protected] ou au 819 826-6505 poste 342.