Opération de nettoyage au lac Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — La première édition de LAC’tivité s’est déroulée le 12 août dernier au lac Brompton. Cette journée aura permis de procéder à une opération de nettoyage.

Cette activité a été mise en place par l’Association pour la protection du lac Brompton (APLB).

Dans un premier temps, l’équipe d’une trentaine plongeurs bénévoles (Faisons notre part) a effectué le nettoyage dans quelques secteurs du lac Brompton. Grâce à leur intervention, les bénévoles ont pu sortir de l’eau une dizaine de pneus, des bouteilles, des canettes et plusieurs autres objets variés. Environ 1000 livres de déchets ont été retirés du lac.

« Le groupe de plongeurs a même défrayé le coût de l’essence et de remplissage des bonbonnes d’oxygène. C’est très louable de leur part », lance Jean Nadeau, président de l’Association pour la protection du lac Brompton.

Habitués de faire ce genre d’opération dans les lacs du Québec, les plongeurs affirment avoir vu pire ailleurs. « Mais, certains élus ont été quelque peu surpris par la quantité », de dire M. Nadeau.

Puis, les gens du lac et des environs étaient invités à prendre part à une promenade d’embarcations légères non motorisée sur un parcours de 5 km sur le lac afin de profiter de sa beauté, de sensibiliser les participants à le garder en bonne santé et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté. Une trentaine de personnes ont fait la promenade.

Finalement, un 4 à 7 a réuni les bénévoles, les commanditaires et certains élus afin de célébrer le lac Brompton.

Cette activité s’est déroulée en collaboration avec Desjardins, l’Intermarché, le Club de chasse et pêche, le Camping de la Plage McKenzie, la Ville de Saint-Denis-de-Brompton et la Brasserie du lac Brompton.

Avec cette première édition, les organisateurs souhaitent créer une véritable tradition et que l’expérience se répète les années à venir.

Par ailleurs, le 25 août, L’APLB procédera à sa distribution annuelle de plus de 400 végétaux (derrière le centre communautaire) aux riverains des lacs qui en ont fait la demande. Plusieurs plants contribuent donc à la végétalisation des bandes riveraines. Cela fait plus d’une dizaine d’années que cette populaire activité a lieu.