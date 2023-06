Une bonne gestion des résidus organiques pour les commerces et institutions du Val-Saint-François

Richmond – L’équipe de Développement Val-Saint-François est disponible pour accompagner les commerces, les industries et les institutions de son territoire afin que ces établissements répondent à l’obligation gouvernementale de valoriser leurs résidus organiques dès 2025.

En 2020, le gouvernement du Québec a mis en place la Stratégie de valorisation de la matière organique 2020-2030. L’un des objectifs de cette stratégie est la gestion de la matière organique dans 100 % des institutions, commerces et industries (ICI) d’ici 2025. Cette obligation de valorisation peut se faire par compostage ou biométhanisation.

Rôle de la MRC

Afin d’aider les ICI de son territoire, la MRC du Val-Saint-François, en partenariat avec ses municipalités, désire être proactive et soutenir les entreprises à entamer le pas et ainsi remplir cette responsabilité. En mai dernier, une lettre a été envoyée aux commerces d’alimentation (épicerie, boulangerie, dépanneur, etc.) et aux restaurants afin de les informer de la règlementation à venir et des options possibles pour la valoriser leurs résidus organiques.

Par exemple, l’adhésion à un service de collecte des résidus organiques, tel que la collecte municipale du bac brun ou une collecte privée, peut être envisagée par les entreprises ; ou encore, mettre en place un système in situ de compostage ou de valorisation.

Un service d’accompagnement pour réaliser ce changement est offert gratuitement par la Coordonnatrice en économie circulaire de la MRC. Toutes entreprises qui souhaitent du soutien pour l’implantation du compost, l’adaptation de leur milieu de travail et la réduction du gaspillage alimentaire peuvent communiquer avec Judith Ellyson, à [email protected], ou par téléphone au 819 826-6505, poste 222.

Impact sur les municipalités

Il faut aussi savoir que les matières résiduelles générées par les ICI d’une municipalité sont prises en compte dans le calcul des redevances à l’enfouissement de celle-ci. Une bonne performance de gestion des matières résiduelles des ICI est financièrement bénéfique pour les municipalités. Cette démarche de valorisation de la matière organique est donc gagnante autant au niveau environnemental qu’au niveau économique.