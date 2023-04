La MRC du Val-Saint-François salue favorablement le projet d’agrandissement du parc national du Mont-Orford

Richmond - La MRC du Val-Saint-François a déposé un mémoire dans le cadre de la deuxième partie de l’audience publique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). La MRC accueille « très favorablement » le projet de modification de la limite du Parc national du Mont-Orford, pour son potentiel structurant pour le territoire.

« Le projet d’agrandissement vient soutenir de manière directe les efforts de la MRC en termes de conservation de la biodiversité et de développement du potentiel récréotouristique de notre territoire. Le projet d’agrandissement engendrera des retombées économiques, non seulement pour les municipalités directement concernées, mais également pour celles situées en périphérie », souligne Luc Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

La MRC voit en la SÉPAQ un partenaire de premier plan. Nous souhaitons travailler étroitement avec les gestionnaires du Parc national du Mont-Orford pour développer une offre touristique cohérente et complémentaire axée sur le plein air.

La MRC souhaite aussi voir le parc s’inscrire dans les mesures environnementales mises en place sur le territoire, tant en matière de protection des milieux naturels, que de gestion des matières résiduelles. Ces mesures reflètent tant la volonté politique, que les préoccupations de la population du Val-Saint-François.

La MRC demande notamment au gouvernement de prendre connaissance des différents outils de planification et gestion territoriale de la MRC, afin d’harmoniser les pratiques à l’intérieur des limites du parc avec nos objectifs territoriaux. Mentionnons à ce titre, le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), le règlement concernant le bannissement des sacs de plastique à usage unique, le projet de récupération du polystyrène, le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) et la politique relative à la gestion des cours d’eau.

La MRC veut aussi que le gouvernement favorise l’accès à la nature pour les enfants du Val-Saint-François, en cohérence avec l’une des orientations émanant des consultations réalisées dans le cadre de la démarche stratégique du territoire. Cette orientation veut faire de la nature, non seulement une richesse collective, mais également un lieu d’apprentissage et un vecteur de santé globale pour les jeunes, les familles et les aînés.es.

La MRC demande que le gouvernement mette en place un mécanisme concerté et permanent de suivi et de mitigation des enjeux qui pourront survenir au fil du temps.

Une copie du mémoire est disponible sur le site Internet de la MRC du Val-Saint-François, au www.val-saint-francois.qc.ca.