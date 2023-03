Domtar procédera à la récolte de peupliers hybrides sur son terrain

Windsor — Domtar a débuté, dans la semaine du 6 mars, la récolte de peupliers hybrides situés sur son terrain entre le 12e rang et la rue de l’Érablière à Val-Joli. Les travaux devraient durer environ 3 semaines du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. En avril, une nouvelle plantation sera reboisée.

Afin d’éviter le transport lourd sur les voies publiques, Domtar a créé un chemin forestier directement sur son site pour le transport du bois et de la machinerie. Les travaux sont encadrés par un permis d’abattage d’arbres émis par la municipalité de Val-Joli.

Pour des raisons de sécurité, Domtar souhaite rappeler qu’il est interdit d’accéder au chantier et demande la collaboration de tous les citoyens afin de ne pas circuler sur le terrain. Des avis de travaux en cours seront installés à certains endroits du chantier localisé sur la propriété privée de Domtar.

Le programme de peupliers hybrides de Domtar a débuté dans les années 90 et est le fruit de plusieurs années de recherche en partenariat avec les milieux universitaires. Le peuplier hybride offre une croissance rapide tout en étant plus résistant aux maladies et aux climats rudes que le peuplier naturel. En 15 à 20 ans, il atteint un diamètre équivalent à un peuplier naturel âgé de 40 à 45 ans.

Le programme permet de réduire la pression sur la forêt naturelle. Domtar préconise l’aménagement écosystémique et le concept de la triade sur ses terrains forestiers, en désignant des aires d’intensification (plantations de peupliers hybrides), des aires protégées et en réalisant un aménagement forestier durable. Tous les travaux d’aménagement sont effectués selon les meilleures pratiques de développement durable en respectant les lois et règlements en vigueur.