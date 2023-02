Un projet d’étude éolien créé des remous dans la MRC des Sources

MRC des Sources — Réunis en conseil ordinaire le mercredi 25 janvier dernier, les membres de la MRC des Sources ont de manière majoritaire, adoptée une résolution visant à autoriser une étude exploratoire de faisabilité, quant à la possibilité d’installer des éoliennes sur son territoire.

Dans les faits, seule la municipalité de Saint-Camille, n’a pas donné son aval au projet, dont le maire Philippe Pagé qualifie le geste, de précipité. Ce dernier souhaita faire enregistrer sa dissidence face à l’entente d’un mandat d’exploration proposée avec l’aide de la Fédération des municipalités du Québec.

« Je m’explique mal pourquoi on doit agir si rapidement dans ce dossier. Nous avons été mis au courant de ce projet une semaine seulement avant l’adoption en conseil ce mercredi et comme il n’est pas mention d’énergie éolienne au sein de notre agenda 21, je crois qu’il aurait été préférable de valider l’intérêt des citoyens de la MRC avant d’aller de l’avant. », de mentionner M. Pagé.

Ce dernier spécifia ne pas être à l’encontre du développement de l’énergie verte, bien au contraire, mais plutôt de s’assurer de prendre le temps d’évaluer les choses et de s’assurer de prendre les bonnes décisions, de concert avec la population.

De son côté, le préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, souligne qu’il s’agit du début d’un processus et que l’entente se veut un moyen de recueillir des données, afin de pouvoir bien analyser les possibilités et d’être en mesure de répondre adéquatement aux questions des citoyens le moment venu.

M. Grimard réitéra le fait que la population sera tenue informée des développements potentiels et que des soirées d’échangent seront mis en place le cas échéant.

De plus, si jamais l’analyse s’avérait être positive, la mise en place d’énergie éolienne pourrait apporter une diversité de revenus pour l’ensemble de la MRC, autre que de simplement s’appuyer sur les taxes foncières des contribuables.

Ce dernier mentionne en terminant que la raison pour l’une des raisons pour laquelle le dossier évolue rapidement, c’est que le gouvernement du Québec entend aller de l’avant avec des appels à projets dans le domaine éolien, aussitôt qu’au mois de juin prochain.