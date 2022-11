L’écocentre régional du Val-Saint-François fermera pour la période hivernale

Richmond – La MRC tient à informer la population du Val-Saint-François que l’écocentre régional du Val-Saint-François fera relâche pour la période hivernale, du 27 novembre 2022 au 25 avril 2023 inclusivement. Les gens ont jusqu’au samedi 26 novembre pour aller y déposer leurs matières et rebuts.

Les dernières journées d’ouverture de l’écocentre régional pour 2022 sont : mercredi le 23, jeudi le 24 et vendredi 25 novembre 2022, de 9 h à 17 h, et le samedi 26 novembre 2022, de 9 h à 15 h.

Pour connaître les matières acceptées, visitez le site Internet de la MRC du Val-Saint-François à www.val-saint-francois.qc.ca, ou appeler au 819 845-2544 ou au 819 826-6505.

La période des Fêtes est à nos portes et nous invitons les citoyens.nes à participer à la collecte de sapins de Noël qui s’organisera pour leur municipalité.

27,3 tonnes amassées lors des collectes des résidus domestiques et dangereux (RDD) 2022 dans le Val

La MRC a accueilli au total 554 citoyens participants dans le cadre de ses trois collectes de RDD tenues cette année dans les secteurs de Richmond, Valcourt et Windsor. Nous aurons réussi à détourner 27,3 tonnes de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement.

Ces collectes comptent avec la participation de précieux bénévoles et partenaires. La MRC tient à remercier chaque personne qui donne de son temps les samedis de ces collectes, ainsi que ses partenaires de longue date qui ont toujours cru à l’importance de cette activité, soit les entreprises Domtar, BRP et Usinatech. En plus de collecter des résidus dangereux, ces journées permettent de sensibiliser la population sur le recyclage responsable.