Des conteneurs de réemploi à l’écocentre régional du Val-Saint-François

Val-Saint-François — Trois conteneurs de réemploi pour les matériaux de construction, rénovation et déconstruction ont été installés à l’écocentre régional du Val-Saint-François, situé à Melbourne.

Les citoyens peuvent y déposer des meubles, des portes, des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en bon état et réutilisables. La population peut aussi prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans leurs projets personnels de construction ou de rénovation.

« À l’écocentre, nous recevons une grande quantité de matériaux usagés en bon état. Grâce à ce projet de réemploi, nous disposons maintenant d’espaces adéquats pour les entreposer à l’abri des intempéries et ainsi garantir leur conservation et favoriser leur réutilisation », raconte Judith Ellyson, coordonnatrice en économie circulaire à la MRC.

Les conteneurs de réemploi sont un ajout complémentaire à la tente du réemploi en place à l’écocentre depuis 2004. Très appréciée des visiteurs, cette tente accueille des objets comme de la vaisselle, des jouets, des livres, de la décoration et des articles de sport, qui peuvent eux aussi être repris gratuitement. Ces espaces de réemploi sont pour la MRC une façon d’encourager les citoyens à recycler, consommer usagés et donner au suivant.

Ce nouvel espace d’entreposage à l’écocentre régional permettra de valoriser le réemploi de matériaux de construction, dont principalement le bois, et ainsi détourner des déchets de l’enfouissement. L’option des conteneurs a été privilégiée, car en plus d’être plus abordable qu’un nouveau bâtiment, elle permet de donner une seconde vie à des infrastructures usagées.

Ce projet de réemploi à l’écocentre du Val-Saint-François s’inscrit dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2019-2024 qui vise à recycler et à valoriser 70 % des résidus CRD, et est rendu possible grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois.