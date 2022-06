Une nouvelle station de lavage de bateaux inaugurée au lac Boissonneault

Saint-Claude — Afin de préserver la qualité de l’eau du lac Boissonneault, l’Association des eaux et des berges du lac Boissonneault, en partenariat avec la municipalité de Saint-Claude, a piloté le projet d’implantation d’une station de lavage de bateaux.

La station a été officiellement inaugurée le 29 mai 2022. La station sera opérée par un préposé au lavage et une patrouille nautique assurera le respect de la réglementation municipale applicable.

Adoption d’une réglementation

Suivant la volonté de protéger le lac Boissonneault, la municipalité de Saint-Claude a adopté le 4 avril 2022 le Règlement 2022-332 concernant la préservation du lac, les nuisances et visant à prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le lac Boissonneault. Ce règlement prévoit l’émission de certificats de lavage et d’usager, lesquels seront accordés à la station de lavage.

Pour protéger le lac

Le lac Boissonneault n’est actuellement pas contaminé par les espèces exotiques envahissantes, mais celles-ci, notamment le myriophylle à épis, menacent de plus en plus de cours d’eau au Québec et se répandent rapidement. C’est donc d’un outil de protection de l’environnement dont se dote la communauté avec cette nouvelle station de lavage.

La station sera en opération 7 jours par semaine, du jusqu’au dimanche 9 octobre 2022 selon un horaire de 8 heures par jour en basse saison et de 12 heures par jour en haute saison (du 24 juin au 5 septembre).

La patrouille nautique sera également en fonction 7 jours par semaine, pendant toute la période d’ouverture de la station, selon un horaire variable.

« L’association des eaux et berges du lac Boissonneault accueillera tous les visiteurs du plan d’eau en leur rappelant qu’il s’agit d’un milieu fragile, d’une grande beauté, qui mérite d’être conservé dès maintenant et pour les générations futures », mentionne-t-on dans un communiqué