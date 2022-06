Des actions concrètes pour contrôler le myriophylle à épis dans le lac Trois-Lacs

Val-des-Sources - Le myriophylle à épis, une plante aquatique exotique envahissante, a fait son apparition autour de 2016 dans le lac Trois-Lacs de Val-des-Sources. Il s’agit d’une plante submergée qui s’enracine au fond du lac jusqu’à une profondeur de 10 m et dont les tiges se ramifient abondamment à la surface de l’eau, nuisant aux activités nautiques, modifiant l’habitat du poisson et compétitionnant avec la flore locale. Son mode de propagation est très efficace puisqu’une plante entière peut repousser à partir d’un simple fragment. Ainsi, le passage de tout type d’embarcation sur les herbiers (ou talles) de myriophylle à épis a comme conséquence de fragmenter la plante, ce qui accélère sa dispersion, devenue une menace au lac Trois-Lacs.

Stratégie de lutte au myriophylle à épis

Depuis 2018, les usagers du lac peuvent compter sur quelques membres engagés de l’Association des Résidants des Trois-Lacs (ARTL) qui investissent temps et énergie à l’arrachage intensif du myriophylle à épis en plongée sous-marine et en apnée, suivant une méthode qui assure l’extraction de la plante en évitant la dispersion de fragments.

L’été dernier, la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL) a mandaté l’organisme sherbrookois le RAPPEL afin d’élaborer une stratégie de lutte au myriophylle à épis. Des secteurs prioritaires ont été ciblés sur le lac et une séquence d’intervention a pu être mise en place par la RIRPTL. Un montant total de 100 000 $ par année sera investi pendant cinq ans par les quatre municipalités bordant le Trois-Lacs (Val-des-Sources, Wotton, Tingwick et Saint-Rémi-de-Tingwick) afin de financer le plan d’action.

Enfin, la sensibilisation des usagers du lac est cruciale pour éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes dans le lac par l’adoption de bonnes pratiques, telles que le nettoyage des embarcations, la limitation de la vitesse et l’évitement des herbiers de myriophylle à épis lors de la circulation sur le lac.

Des actions concrètes

De plus, en addition aux efforts d’arrachage du myriophylle à épis, des travaux de bâchage d’herbiers ont été planifiés dès l’été 2022, supportés par les biologistes de la compagnie FYTO et soutenues par la RIRPTL et l’ARTL.

Au lac Trois-Lacs, une superficie d’environ 5 000 m² d’herbier dense de myriophylle à épis sera recouverte de toile de fibre de verre afin d’assurer une barrière physique empêchant la croissance des plantes envahissantes. Une séance d’information se tiendra à ce sujet le 12 juin prochain à partir de 9 h au Camp musical de Val-des-Sources, lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’ARTL.

En plus d’améliorer l’expérience des usagers du lac dans leurs activités de villégiature, le contrôle du myriophylle à épis permettra d’améliorer la qualité des frayères à achigan, de protéger l’habitat du brochet maillé et de la proserpinie des marais (deux espèces considérées comme susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec), de soutenir la biodiversité globale, de préserver une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, d’améliorer la qualité de l’eau et de ralentir l’eutrophisation du lac. Les bénéfices sont immenses et les efforts en valent la peine.

Texte de Sarah Thibaudeau-Gosselin, Chargée de projet RIRPTL