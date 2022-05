Troc-Jardin : viser l’autonomie alimentaire par la démocratisation du jardinage

Richmond – Trois nouveaux Troc-Jardins seront installés cette année à Bonsecours, à Saint-François-Xavier-de-Brompton et dans le Canton de Melbourne. Selon un principe d’échange, ce concept vise l’autonomie alimentaire par la démocratisation du jardinage.

Le projet Troc-Jardin, imaginé et conçu par l’organisme Les Tabliers en Folie cuisines collectives du Val Saint-François, en est maintenant à sa deuxième année.

Dispersés sur le territoire de la MRC, les Troc-Jardins sont de petits stands créés pour accueillir les surplus de jardinage selon le même principe d’échange que les fameux Croque-Livres.

Semences, semis, plants, boutures, vivaces et même récoltes peuvent être partagés dans le Troc-Jardin pour ainsi en faire bénéficier toute sa communauté.

L’an dernier, Les Tabliers en Folie ont offert un Troc-Jardin aux municipalités de Richmond, de Windsor, de Valcourt, de Stoke et de Saint-Denis-de-Brompton.

La démocratisation du jardinage consiste à rendre l’horticulture accessible à tous. « On veut que les gens s’approprient le Troc-Jardin et que celui-ci devienne une porte d’entrée lorsqu’on a le goût d’avoir un jardin et qu’on ne sait pas par où commencer », raconte Isabelle Forcier, directrice des Tabliers en Folie.

« Pour s’engager dans l’autonomie alimentaire, il faut tout d’abord comprendre le chemin entre la terre et l’assiette, une tomate, ça ne pousse pas à l’épicerie » souligne Mme Forcier dont l’organisme pratique principalement des activités de cuisines collectives.

Le 21 mai, des journées d’échanges seront organisées à Saint-François-Xavier-de-Brompton ainsi qu’à Stoke conjointement à la distribution d’arbres offerts par les municipalités et le 25 mai, Bonsecours fera de même.

Une page Facebook a été créée pour tenir informé des événements ainsi que des emplacements et de tout ce qui se dépose dans les Troc-Jardins. Sur cette page divers conseils pratiques reliés au jardinage sont également disponibles. https://www.facebook.com/trocjardinvsf