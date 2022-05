La Poudrière introduit près de 3000 truites dans la rivière Watopeka

Windsor – Le parc historique de la Poudrière a procédé à l’ensemencement de la rivière Watopeka. Cette opération a permis de peupler le cours d’eau de près de 3000 truites.

L’ensemencement s’est déroulé le jeudi 12 mai en après-midi sous la supervision de la firme Pisciculture des arpents verts.

D’une façon précise, les responsables du projet ont introduit 1700 truites arc-en-ciel et 800 truites mouchetées.

L’ensemencement a comme objectif de promouvoir et de valoriser le parc historique de la Poudrière de Windsor et ses ressources naturelles. Elle permet aux fanatiques de la nature de découvrir ou de redécouvrir le parc historique et ses nombreuses activités, comme la pêche, la randonnée pédestre, les activités culturelles, le ski de fond et la raquette ainsi que le camping Watopeka.

« Dans la première phase du projet, nous avons ensemencé la rivière pour un montant de 6000 $. Le reste (4000 $) sera complété à l’automne. Notre souhait, c’est d’ensemencer la rivière Watopeka d’année en année », espère M. Pelletier.

Le député de Richmond, André Bachand, et le ministre de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, avaient remis 5000 $ chacun à partir de leur budget discrétionnaire et de leur enveloppe de Soutien à l’Action bénévole afin de permettre au Parc historique de la Poudrière de Windsor de procéder à l’ensemencement de la rivière Watopeka.

« C’est une façon que nous avons trouvée pour que les gens viennent profiter régulièrement des installations au parc historique de la Poudrière. Les gens pourront entre autres s’adonner à la pêche », mentionne M. Pelletier.

Et les résultats sont très éloquents : « Les critiques sont très bonnes. Les gens sont très contents de cette initiative. Les pêcheurs étaient au rendez-vous en fin de semaine. C’était très beau de voir ça », affirme M. Pelletier.