Windsor adhère au mouvement Défi pissenlits

Windsor — La Ville de Windsor confirme sa participation à la deuxième édition du Défi pissenlits.

Lancé par Miel & co, une entreprise apicole québécoise, ce mouvement vise à sensibiliser la population à l’importance de protéger les insectes pollinisateurs. En laissant pousser la pelouse pendant le mois de mai en entier, ce geste permet aux abeilles de profiter de la première floraison de pissenlits et ainsi de prolonger leur survie.

La Ville de Windsor invite toute la population à laisser pousser les pissenlits un peu plus longtemps. Plutôt que de s’empresser à tondre ou pulvériser ces fleurs, on les offre cette année aux insectes pollinisateurs qui pourront se refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu’offrent les pissenlits.

« Nous invitons les citoyens à se joindre à nous et à participer à ce défi. La protection des abeilles et autres pollinisateurs est importante à notre alimentation », souligne Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

D’ailleurs, durant ce mois, la Ville de Windsor retardera la première tonte sur certains terrains municipaux et invite également les commerçants de son territoire à se joindre au mouvement et à relever ce défi environnemental.