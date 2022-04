En mai, l’Estrie met ses culottes

Val-des-Sources — Depuis plus de 26 ans maintenant, l’entreprise Récupex de Sherbrooke, organise une importante campagne de collecte printanière de vêtements usagés ayant pour nom, L’Estrie met ses Culottes (EMSC).

Se tenant annuellement le premier samedi du mois de mai. Cette collecte thématique, ayant initialement vu le jour à Sherbrooke en 1996, invite les citoyens à poser un geste environnemental en faisant don de leurs vêtements, chaussures et accessoires encore en bon état, afin que ceux-ci soient redistribués de façon accessible à la population, permettant du même coup de détourner ces matières des sites d’enfouissement. L’initiative, qui avait permis de recueillir 650 000 livres de vêtements lors de sa première édition, ne cesse de prendre de l’ampleur depuis.

Cette année, bon nombre de partenaires (centre d’action bénévoles, friperies, comptoir familial, sous-sol d’églises et ressourceries) au sein de diverses MRC se joignent à l’évènement. Ainsi, si la MRC du Val-Saint-François compte plusieurs points de dépôts durant toute la semaine du 1er mai, il en sera également de même pour la MRC des Sources qui verra le presbytère de Wotton être ouvert et disposé à accueillir les dons, le samedi 7 mai prochain entre 9 h et 16 h.

Un autre point dépôt sera effectif dans les Sources, alors que le Centre d’action bénévole, situé au 312 du boulevard Morin à Val-des-Sources mettra son bac vert extérieur à la disposition de la collecte EMSC entre 9 h et 16 h, à compter du lundi 2 mai, et ce, jusqu’au vendredi 6 mai inclusivement.

En plus des vêtements de toutes sortes (Pantalons, chandails, robes, t-shirt, manteaux, vestons, etc.), divers autres items et accessoires, tels que : ceintures, foulards, sacs à main, chaussures, articles de sports, tissus, draps, rideaux et couvertures, sont aussi acceptés dans la mesure où ceux-ci sont encore en bon état.

En dépit du fait que l’évènement est parrainé par Récupex, il est important de mentionner que les organismes qui participent à la collecte L’Estrie met ses culottes, aura priorité sur les dons pour en faire la redistribution dans leur communauté, par une revente à prix très accessible à la population.