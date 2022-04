Des bacs bientôt disponibles pour le polystyrène expansé no. 6

Val-Saint-François — Il y a un an, la MRC du Val-Saint-François annonçait la mise sur pied d’un plan de gestion responsable du polystyrène, pour une période de trois ans. Afin d’encourager les efforts de récupération du polystyrène expansé, des municipalités du territoire mettront bientôt à disposition de la population des bacs de dépôt pour y déposer le polystyrène expansé (styromousse) no. 6 ; un chiffre important à comprendre et à retenir.

En vue de l’arrivée prochaine des bacs de dépôt pour le polystyrène expansé dans quelques municipalités du Val-Saint-François, il est important de bien comprendre et préparer la matière avant de la récupérer. Le polystyrène expansé no.6, aussi connu sous le nom de styromousse no.6, est le seul type polystyrène accepté à l’écocentre régional de la MRC depuis un an déjà.

C’est donc ce même type de matière, identifiable grâce au triangle dans lequel se trouve le chiffre 6, qui pourra être déposé dans les bacs des municipalités à compter de mai prochain.

Cette styromousse expansée no. 6 est fréquemment utilisée pour les barquettes pour aliments (de différentes couleurs), pour l’emballage protecteur d’équipement électronique fragile ou pour l’isolation de bâtiment.

Le polystyrène expansé no. 6 se reconnaît par sa légèreté et surtout par le fait qu’il est facilement cassable.

Pour être valorisés, tous les formats de polystyrène expansé no.6 doivent être impeccables, c’est-à-dire être bien nettoyés. La matière ne doit pas avoir d’étiquettes, ni de ruban ou de matière adhésive, ni de tampons absorbants ou traces de nourriture. Consultez le site de la MRC pour les instructions à suivre avant d’amener votre matière au bac.

En cas de doute, il faut jeter à la poubelle. Le polystyrène ne va pas dans le bac de recyclage bleu. L’objectif de ce projet de recyclage est de trouver une solution environnementale, économique et durable à la collecte et au recyclage de ces mousses de polystyrène, pour détourner cette matière de l’enfouissement.

Les principaux défis résident dans la collecte d’une matière propre, d’un transport économique puis d’un recyclage vers des débouchés commerciaux viables.

Si la matière est contaminée, avec des produits adhésifs, de la peinture, du ciment, de la nourriture, ou autre, elle doit être jetée à la poubelle.

Face à l’impossibilité d’imposer aux grandes chaines leur choix d’emballage, lors de vos achats, privilégiés des emballages autres qu’en styromousse. Rappelez-vous que seule la styromousse expansée no.6 pourra être récupérée dans le Val-Saint-François. Le polystyrène expansé no.6 peut toujours être amené à l’écocentre régional la MRC, dans le Canton de Melbourne, ouvert entre le 27 avril et le 26 novembre 2022.