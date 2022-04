Sondage sur les milieux humides mené par la MRC

Richmond – La MRC du Val-Saint-François a entamé, en janvier 2021, l’élaboration de son plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Diverses rencontres ont lieu tout au long de la démarche avec les citoyens et les acteurs du milieu, et la MRC tient à consulter la population de son territoire pour l’identification d’actions innovantes pour la conservation des milieux.

Les gens ont jusqu’au 8 avril pour participer au sondage en ligne, disponible sur le site internet de la MRC.

L’élaboration du PRMHH s’inscrit dans la démarche régionale de conservation des milieux humides et hydriques. Cette démarche prévoit des rencontres de concertation à la fois régionale et locale pour identifier les enjeux propres au territoire.

De ces rencontres émergeront les milieux humides et hydriques qui doivent être conservés tout en conciliant les priorités en matière de développement régional et local.

La MRC a tenu en 2021 deux ateliers et un sondage auprès qui auront permis de démystifier le PRMHH pour son territoire en plus d’obtenir un diagnostic des enjeux préoccupant les citoyens et les acteurs du Val-Saint-François. Ces échanges ont aussi servi à déterminer des orientations qui ont guidé les choix de conservation.

Nouveau sondage

Le sondage réalisé l’an dernier a permis de confirmer l’avancement de la démarche de la réalisation du plan. La MRC entame maintenant l’étape 5, qui consiste aux choix des stratégies de conservation. À l’aide d’un sondage en ligne, la population est invitée à identifier des idées et/ou des actions innovantes qui permettront de mettre en œuvre le PRMHH au cours des 10 prochaines années.

Le sondage est accessible sur le site internet de la MRC jusqu’au 8 avril 2022. La collaboration et les idées des citoyens sont essentielles au déploiement du plan pour la conservation de nos milieux humides et hydriques.

Méthode de sélection

La méthode de sélection utilisée pour les milieux retenus à la conservation a été travaillée et recommandée par le comité technique du PRMHH et le comité d’aménagement de la MRC.

Il s’agit d’une méthode rigoureuse, basée sur des critères scientifiques, et sur la volonté des acteurs du milieu exprimé lors des ateliers de consultation. La présentation de la méthode de sélection peut être consultée sur le site internet de la MRC (val-saint-francois.qc.ca).

Une rencontre avec les propriétaires concernés par la sélection est prévue à l’automne 2022 ou à l’hiver 2023.

Troisième atelier

Un troisième et dernier atelier est prévu à l’échéancier, qui viendra clore la démarche d’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC. Les détails sont à venir pour cet atelier prévu en mai. D’ici là, tous commentaires ou questions sur le PRMHH peuvent être adressés à l’équipe de l’aménagement à prmhh@val-saint-francois.qc.ca.