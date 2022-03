Les jeunes consultés sur le développement durable

Windsor —Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) lancent la deuxième édition de sa vaste campagne de consultation nationale « Ma voix compte », dont l’objectif est de prendre le pouls des jeunes du Québec sur leurs enjeux et priorités en matière de développement durable.

« Nous participons au mouvement. Nous allons consulter les jeunes avec l’aide de différents partenaires. Nous allons organiser des consultations de groupe avec, entre autres, les maisons des jeunes et les écoles aux adultes. Nous voulons aller récolter leurs opinions à propos des 17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) », raconte Marianne Chartier, directrice générale adjointe au Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson.

Les jeunes de 15 à 35 ans peuvent y participer dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 8 mai en participant à une consultation en ligne ou organisée dans l’un des 111 CJE du Québec. Les résultats de cette consultation seront dévoilés en juin au grand public ainsi que directement aux décideurs du Québec.

« C’est d’offrir l’opportunité aux jeunes de s’exprimer et de proposer des solutions qui seront acheminées aux décideurs. C’est vraiment en vue des élections qui auront lieu en octobre. Nous voulons aussi accompagner les jeunes dans la mise en place de projets concrets sur le territoire et qui répondront à des enjeux locaux », souligne Mme Chartier.

Lancée pour la première fois en 2018, l’initiative Ma voix compte est une occasion pour la jeunesse de s’exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux du futur. Lors de la première édition, les Carrefours jeunesse-emploi et leurs partenaires ont consulté plus de 5000 jeunes de leur territoire parallèlement à une large consultation populaire.

Lors de ce grand dialogue national, les jeunes ont partagé leurs inquiétudes vis-à-vis de la montée de l’individualisme et de leur sentiment d’impuissance, en plus d’affirmer leur volonté d’agir collectivement. Finalement, dix propositions reflétant les enjeux prioritaires, mais également les solutions imaginées pour y répondre et bâtir le Québec de demain ont été dressées.

Les dates de consultation ne sont pas encore déterminées dans la région. Elles seront inscrites sous peu sur le site Internet.

« Ma voix compte » agit également comme porte-voix des idées et solutions émises. L’initiative donne la possibilité aux jeunes d’énoncer leurs inquiétudes, leurs idées, leurs recommandations et d’être entendus par les décideurs et par les leaders du Québec, notamment les élus, les candidats, les chercheurs et les acteurs qui œuvrent chez les jeunes.