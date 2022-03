Les résidents de Richmond poursuivent leurs efforts pour l’environnement

Richmond – La Ville de Richmond est fière des Richmondaises et Richmondais qui participent de plus en plus au recyclage et au compostage. En effet, la municipalité a été à même de constater que 2020 aura été une année marquée par la réduction du volume de déchets envoyés vers le site d’enfouissement.

Grâce à leur discipline marquée pour la récupération et le recyclage, les citoyens de Richmond ont permis de détourner plus de 800 tonnes métriques de matières du site d’enfouissement. En 2021 seulement, les citoyens ont augmenté la quantité de déchets récupérés de 79 %. Ce qui signifie que 186 tonnes métriques de plus de matières recyclables ou compostables ont été revalorisées comparativement à 2020.

Fait marquant, l’année 2021 enregistre un record pour ce qui est du recyclage. C’est effectivement un total de 480 tonnes métriques qui ont été recueillies comparativement à 293 tonnes métriques l’année précédente, soit une augmentation de 61 %. Le volume de matières compostables est aussi à la hausse passant de 328 tonnes métriques en 2020 à 340 tonnes métriques en 2021.

Le volume de déchets a toutefois augmenté en 2021 comparativement à 2020, passant de 806 tonnes métriques à 869 tonnes métriques, une augmentation de près de 8 %.

Pour ce qui est de la quantité de verre récupérée au point de dépôt de Richmond, elle se chiffre à 47 tonnes pour les 10 premiers mois de 2021 alors qu’elle totalisait 55 tonnes pour les 12 mois de 2020. Il est légitime de s’attendre à une augmentation de la quantité de verre récupérée.

Finalement, la quantité d’eau produite pour consommation était grandement à la baisse puisqu’en 2021 la production d’eau atteignait 582 508 mètres cubes comparativement à 660 699 pour l’année précédente. Il s’agit d’une diminution de plus de 78 millions de litres d’eau potable. Il reste encore des efforts à faire puisque la consommation moyenne quotidienne par résident à Richmond est de 488 litres alors que la moyenne québécoise est de 424 litres.

Néanmoins, pour le maire de Richmond, Bertrand Ménard, « ces données démontrent que les citoyens ont à cœur leur mieux-être et un souci grandissant envers l’environnement. Les citoyens sont conscients qu’ils ont un rôle à jouer afin d’améliorer leur environnement et c’est tout à leur honneur. De son côté, la Ville ne ménage pas les efforts pour répondre aux enjeux qui préoccupent ses citoyens ».