La rivière Watopeka ensemencée de truites

Windsor (GA) – Le parc historique de la Poudrière procédera à l’ensemencement de la rivière Watopeka. Cette opération permettra de peupler le cours d’eau de truites.

« De plus en plus de gens sont des adeptes de la pêche et plus particulièrement, la pêche à la mouche. Nous possédons de très beaux endroits pour y faire de l’ensemencement. Particulièrement pour deux espèces de poissons, dont la truite arc-en-ciel et la truite brune », souligne Silvain Corriveau, membre du conseil d’administration du parc historique de la Poudrière.

Aide financière

Le député de Richmond, André Bachand, et le ministre de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, ont remis 5000 $ chacun à partir de leur budget discrétionnaire et de leur enveloppe de Soutien à l’Action bénévole afin de permettre au Parc historique de la Poudrière de Windsor de procéder à l’ensemencement de la rivière Watopeka.

L’ensemencement a comme objectif de promouvoir et de valoriser le Parc historique de la Poudrière de Windsor et ses ressources naturelles. Elle permettra aux fanatiques de la nature de découvrir ou de redécouvrir le parc historique et ses nombreuses activités, comme la pêche, la randonnée pédestre, les activités culturelles, le ski de fond et la raquette ainsi que le camping Watopeka.

« Par cette aide financière, nous contribuons non seulement à l’essor et à la préservation de ce véritable joyau naturel, nous encourageons également les efforts de plusieurs bénévoles dévoués qui entretiennent et développent le parc, en plus de contribuer à une activité rassembleuse pour les gens de la région et d’ailleurs », mentionne André Bachand, député de Richmond

La poudrière souhaite remercier André Bachand et son équipe de sa contribution à l’évolution du Parc historique de la Poudrière de Windsor

Fondée en 1864, dans la foulée de la guerre de Sécession, la Poudrière de Windsor a produit de la poudre noire, un composé essentiel des explosifs, jusqu’en 1922. La Poudrière est désormais transformée en un centre d’interprétation de la poudre noire qui attire des milliers de personnes en période estivale. Au-delà du patrimoine naturel et historique, il est possible de s’offrir une visite guidée théâtralisée des vestiges de bâtiments qui composaient l’usine ainsi qu’un spectacle multisensoriel immersif.