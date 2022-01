Des solutions concrètes pour diminuer son empreinte écologique

Forte de plusieurs années d’expérience en développement, fabrication et commercialisation de produits biotechnologiques, Nuvac Éco-Science inc. se spécialise en biotechnologie environnementale.

Elle se concentre notamment dans le développement de produits à base de bactéries et d’enzymes utilisées en agriculture (fertilisation des sols et traitements des lisiers), en santé animale (additifs alimentaires et produits de soins de santé) ainsi que pour le traitement des eaux usées municipales. L’entreprise a également mise en marché des produits tels que : Savon, assainissement, produit d’entretien à usage domestique et commerciale.

Mais plus important, l’entreprise fait du respect de l’environnement sa priorité en proposant des alternatives écologiques efficaces aux produits chimiques que l’on trouve sur le marché.

Les villes, les agriculteurs et les producteurs alimentaires qui font le pas vers les produits de Nuvac Éco-Science inc. sont enchantés par le rendement et les résultats qu’ils obtiennent. L’efficacité des interventions (sans affecter les infrastructures en place) et les économies substantielles engendrées par l’utilisation de nos produits y sont pour beaucoup dans l’enthousiasme de nos clients. Il en est de même pour les entreprises commerciales et les utilisateurs privés.

Respectueuse de l’environnement, l’entreprise utilise une association de bactéries naturellement présentes dans la nature pour élaborer des recettes technologiques d’interventions spécifiques aux enjeux de traitement, de décontamination ou de santé animale.

Les solutions technologiques brevetés de Nuvac Éco-Science inc. font figure d’exception devant tout ce qui pourrait exister de semblable sur le marché de ses compétiteurs. Tout à fait exceptionnelles, elles diminuent entre autres les temps de traitement, de décontamination voire-même les coûts de disposition des boues usées.

Afin de contrer les ravages à l’éco-système qu’occasionnent la libération de produits chimiques dans la nature, Nuvac Éco-Science inc. a élaboré divers produits certifiés qui répondent aux besoins de ses clients soucieux de leur empreinte écologique.

Fière de ses accomplissements et de son rayonnement dans la communauté, Nuvac Éco-Science est honorée de la confiance que lui confère Desjardins en lui offrant un appui financier par le biais du Programme Fonds C. Cette aide financière de 10 000$ permettra à Nuvac Éco-Science inc. d’accélérer ses investissements pour la fabrication de ses produits solides et liquides probiotique et ainsi augmenter sa capacité de production.