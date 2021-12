Les protéines végétales, une demande en croissance

Selon une étude du Conseil de l’innovation agroalimentaire (mars 2019), au Canada plus de 40 % de la population essaie aujourd’hui d'incorporer un plus grand nombre d’aliments d’origine végétale dans son alimentation.

« Dans le Val-Saint-François, des entreprises ont développé des stratégies et des produits novateurs pour répondre à cette nouvelle tendance. »

Plusieurs raisons poussent les consommateurs à intégrer des protéines végétales à leur alimentation comme diversifier leurs sources de protéines, améliorer leur santé ou diminuer leur consommation de viande. Dans le Val-Saint-François, des entreprises ont développé des stratégies et des produits novateurs pour répondre à cette nouvelle tendance.

Installée à Stoke, Protéina Innovation inc. propose des produits alimentaires à base de grillon. L’entreprise cible deux marchés distincts, soit l’alimentation pour humains et l’alimentation pour animaux de compagnie.

Pour le volet humain, l’entreprise propose de la poudre de grillon, une source écoresponsable et durable de protéines. Les promoteurs misent sur la collaboration avec d’autres entreprises du domaine de l’alimentation afin de créer de nouveaux produits à base de poudre de grillon. Pour le volet animal, l’entreprise propose des grillons vivants de grade alimentaire humain pour des animaux de compagnie tels que des reptiles.

« Plusieurs raisons poussent les consommateurs à intégrer des protéines végétales à leur alimentation. »

Prochainement, une nouvelle entreprise ouvrira ses portes dans le village de Racine et produira du tofu, de l’okara (pulpe de soja) et du lait de soja. Sojà d’ici inc. c’est le rêve de Jason Charland et Esther Junkersdorf, deux entrepreneurs passionnés et persévérants. Leur tofu est confectionné avec des fèves de soya locales et biologiques. De plus, il est produit avec le nigari, ingrédient traditionnel qui permet d’obtenir un produit de qualité supérieure.

Afin de s’adapter davantage aux besoins des consommateurs, Sojà d’ici a trouvé des idées originales. L’entreprise offrira du tofu nature en format familial de 1 kg et 4 kg, notamment pour diminuer les emballages. La vente en vrac sera aussi possible, de même qu’un kiosque libre-service qui aura pignon sur rue au cœur du village. Cette commercialisation de proximité s’inscrit dans leur philosophie axée sur les produits locaux et plus écologiques. Mais l’aventure de s’arrêtera pas là, les entrepreneurs souhaitent diversifier rapidement leur offre de produits confectionnés à base de soya.

Texte de Marie-Andrée Ménard, conseillère en développement économique, DVSF et Véronique Gagnon, agente en développement agroalimentaire, DVSF