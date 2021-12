Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec gagne le prix Solidarité

Val-Saint-François (GA) —En marge du congrès général 2021 de l’UPA, le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec a remporté de prix Solidarité — Jean-Paul-Raymond.

Ce prix, présenté par Aliments du Québec, met à l’honneur l’engagement syndical ou des actions de mobilisation et de concertation menées par des groupes d’agricultrices et d’agriculteurs, ou de productrices et producteurs forestiers.

Cette année, il a été décerné au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec pour leur projet de mise en marché collective du bois de sciage résineux dans le sud du Québec.

Depuis 2015, le Syndicat des Producteurs forestier du Sud du Québec a multiplié les efforts pour faire avancer la mise en marché du bois de sciage résineux, toutefois, sans succès.

Une grande mobilisation syndicale a été organisée afin d’informer les producteurs et de donner à l’organisation le pouvoir de négocier collectivement avec les scieries plutôt que de se faire dicter les prix par celles-ci.

L’aval des producteurs fera en sorte que leur Syndicat négociera directement les prix du bois de sciage résineux sapin-épinette avec les scieries afin d’obtenir un meilleur prix pour leur produit.

Ce prix devra être respecté par les acheteurs pour tous les propriétaires forestiers en ce qui a trait au bois de sciage résineux sapin-épinette sur le territoire de l’Estrie et de la Montérégie.

Quelque 650 convives ont célébré l’action collective lors de La grande fête agricole et forestière tenue dernièrement à Québec.

Quatre grands prix d’excellence et le prix Coup de cœur ont été décernés à des groupes ou des équipes qui ont travaillé sur des projets collectifs pour le développement ou la valorisation de l’agriculture, mobilisé les producteurs et autres intervenants autour de grands enjeux agricoles et forestiers ou réalisé des projets en mise en marché.