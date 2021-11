L’écocentre du Val-St-François annonce un projet exploratoire pour cet hiver

Val-St-François– La MRC tient à informer la population du Val-Saint-François que l’écocentre régional fera relâche pour la période hivernale du 28 novembre 2021 au 26 avril 2022. Dans le cadre d’un projet exploratoire, l’écocentre régional ouvrira exceptionnellement son site à la population lors de trois samedis cet hiver afin d’évaluer le travail de réception de matériel en hiver.

Le projet d’ouvrir l’écocentre régional à trois reprises cet hiver vise à évaluer la possibilité de maintenir de façon occasionnelle les services durant cette période afin d’accommoder les citoyens et les entrepreneurs désireux de valoriser à proximité certains matériaux pendant la période hivernale.

Les dates auxquelles il sera possible d’aller porter des matériaux à l’écocentre régional cet hiver seront les samedis :

· 29 janvier 2022, de 9 h à 15 h;

· 26 février 2022, de 9 h à 15 h; et

· 26 mars 2022, de 9 h à 15 h.

Contrairement à la période estivale, il est important de noter que ce ne sont pas tous les matériaux qui pourront être acceptés lors de ces trois samedis.

Les éléments suivants ne seront pas acceptés : herbe et feuilles, matériel réutilisable, tubulures acéricoles et terre non contaminée, béton armé, bloc de béton de 2 pi de diamètre ou plus.

Voici la liste des matériaux acceptés et refusés lors des trois samedis cet hiver :

Acceptés : bois, briques et béton, électroménager, métal, résidus domestique dangereux, verre, matelas et meubles rembourrées, matériaux de construction non valorisables, branches, carton, matériel électronique, plastique agricole, vêtements, polystyrène no.6, bardeau d’asphalte trié.

Refusés : matériel réutilisable, pas d’accès au réemploi, tubulures acéricoles, terre non contaminée, herbe et feuilles, béton armé, bloc de béton de 2pi de diamètre et plus.

Pour les résidus domestiques dangereux (RDD), ceux-ci doivent être manipulables et tout RDD mélangé ou enneigé ne sera pas accepté.

Précautions sanitaires

Les précautions sanitaires seront maintenues en place pour les visiteurs, dont celles-ci :

· L’écocentre régional préconisera les paiements par cartes;

· La section réservée au « réemploi » d’objets ne sera pas disponible;

· Une seule personne par véhicule sera autorisée à circuler sur le terrain de l’écocentre;

· Le port du masque sera obligatoire en tout temps sur le site de l’écocentre.

Pour connaître les matières acceptées, l’horaire et autre information, visitez le site Internet de la MRC : https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/ecocentres/, ou contactez le service de gestion des matières résiduelles au : 819 826-6505 poste 321 ou par courriel au sgmr@val-saint-francois.qc.ca