Un an et près de 28 000 contenants sauvés des sites d’enfouissements

Val-des-Sources(RL) — Ouvert il y a ce cela un an maintenant, la boutique en Vrac, située sur la première avenue à Val-des-Sources, dresse un bilan des plus positifs de ses premiers mois d’activités.

Issue des aspirations écoresponsables de sa propriétaire, Audrey Michel, cette épicerie de vocation « Zéro Déchet » a su apporter une alternative intéressante aux citoyennes et citoyens de la municipalité, ainsi que pour bon nombre de personnes des régions environnantes.

Rappelons que la boutique offre une multitude de produits disponible en vrac où les gens doivent s’assurer d’avoir leurs contenants réutilisables pour se les procurer, afin d’éliminer les suremballages commerciaux, ainsi que la consommation de contenants à usage unique.

« Nous avons connu une première année fort intéressante au niveau de l’achalandage, avec une progression relativement constante dans notre offre de produits. À la lueur de notre bilan et de la tendance actuelle, cela nous permet d’envisager favorablement la prochaine année, tout en espérant voir davantage de personnes adopter des habitudes de consommations plus écologiques.

Si nous avions un peu plus de 200 variétés de produits au départ, nous en sommes aujourd’hui à tout près de 900. Cela porte un geste qui contribue assurément à nous rapprocher collectivement d’un objectif potentiel de « zéro déchet ».

De ce fait, l’utilisation de contenants réutilisables par notre clientèle tout au long des douze derniers mois, aura permis d’éviter l’expédition de plus de 28 000 contenants en direction de sites d’enfouissements. Cela démontre à quel point nous pouvons tous faire une différence pour l’environnement. », commente Mme Michel, qui mentionne également évaluer la possibilité de mettre sur pied de petits ateliers ouverts à tous, sur l’initiation à la perspective « zéro déchet » ainsi qu’au triage et la gestion écologique de nos matières résiduelles.

Afin de souligner son tout premier anniversaire, la boutique en Vrac tiendra une activité toute particulière le 23 octobre prochain.

En effet une douzaine de fournisseurs seront présents dans la cour du commerce entre 10 h et 16 h, dans le but de rencontrer la clientèle et ainsi faire découvrir de nouvelles variétés de produits. Des tirages de cadeaux et rabais à l’achat attendent également les visiteurs lors de cette journée.