Des produits naturels pour vos animaux, pourquoi pas ?

Windsor (SFT) — Ayant un amour marqué pour les animaux, Elaine Blanchette, native de Windsor, décide d’ouvrir son salon de toilettage en 2007, après avoir suivi un cours dans le domaine. Dans ses débuts, Elaine achetait les produits qu’elle utilisait dans son salon où ils étaient disponibles.

C’est en lisant la liste de produits chimiques sur les étiquettes qu’elle commence à se questionner sur le réel besoin d’une si longue liste de produits dont on ne peut généralement pas prononcer le nom. Elle-même adepte des produits naturels et ayant de bons résultats, elle s’est alors mise à la recherche d’une formation afin de mieux comprendre l’utilité de chaque plante pour, qui sait, offrir des produits sains à sa clientèle poilue. C’est lors d’un voyage au Mexique afin d’aller prêter main forte dans un refuge animal qu’elle a une idée plus précise de ce qu’elle pourrait aller chercher comme formation pertinente. On parle ici de l’argilothérapie. Elaine a eu la chance de côtoyer des gens qui utilisaient l’argile, comme cataplasme ou autres formes, afin de traiter les animaux ou les humains pour certains maux bien particuliers. Inutile de vous dire qu’en revenant au Québec, elle s’est empressée de trouver une formation en argilothérapie.

Tout a alors déboulé rapidement. Après son cours, elle a alors cherché à en savoir encore plus sur les moyens naturels de traiter sa clientèle, qui, nous vous le rappelons, ont aussi un épiderme avec un PH particulier, tout comme nous, et peuvent avoir des réactions allergiques, tout comme nous. Non seulement ils ont un PH particulier, mais un chat ou un chien n’ont pas le même PH ! Alors un traitement pour chaque épiderme est de loin préférable, nous le comprenons bien. C’est alors en phytothérapie-aromathérapie animalière, cours offert à Montréal qu’elle continue ses apprentissages. Elle vient d’ailleurs de terminer un cours de 2 ans en zoo cosmétologie.

Depuis déjà 2 ans, Elaine Blanchette fait ses produits et les fait essayer à ses clients, lentement mais sûrement. Cette fois-ci, ça y est, ses produits sont disponibles à un plus grand public, comme ils répondent aux normes et sont officiellement reconnus. Notons ici que les produits utilisés dans la composition des produits sont locaux, autant que faire se peut. Alors, la seule question à se poser ici, c’est; pourquoi pas ?