Fermeture temporaire du 9ième Rang à Tingwick

Tingwick, le 1er août 2021.- D’importants travaux auront lieu sur une propriété forestière située dans le 9ième rang de Tingwick nécessitant sa fermeture entre le Chemin Allison et le Chemin de la Grande Ligne pendant la semaine du 9 août.

L’Agence forestière des Bois-Francs effectuera des travaux de réfection de la structure de retenue des eaux à l’embouchure l’étang de castors située tout près du 9ième rang. Ces travaux visent à préserver et améliorer les milieux humides de grande valeur situés sur la propriété forestière de M. Jeanot Lavallée.

L’aménagement préconisé consiste à construire une structure en enrochement végétalisée permettant de pérenniser le complexe de milieux humides tout en créant les conditions nécessaires au passage des poissons.

La circulation routière sera donc interrompue dans la semaine du 9 août. Le détour s’effectuera par le Chemin Allison, la route Noble et le Chemin de la Grande-Ligne.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière d’Environnement et Changement climatique Canada, la Fondation de la Faune du Québec, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de l’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versant de la rivière Nicolet ainsi que du propriétaire de l’étang de castors, M. Jeanot Lavallée.

Dans le cas où la réalisation des travaux ne serait pas possible aux dates prévues, ils seront reportés à la semaine suivante.