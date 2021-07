Des éco-quoi ?

Ham-Sud (SFT) —Les écomatériaux sont mis de l’avant au Parc régional du Mont-Ham, grâce à une impressionnante vitrine en étant presque entièrement constituée. Les écomatériaux, c’est quoi, au fait ? Ce sont de nouveaux matériaux de construction plus écologiques et fabriqués à partir de matières minérales peu transformées (par exemple, un paillis d’ardoise), biosourcées (par exemple, un isolant fait à partir de fibres de chanvre) ou recyclées (par exemple, des tuiles pour une toiture en pneus recyclés). Ce projet, réalisé grâce à l’équipe de Synergie Estrie, conjointement avec les employés du Mont-Ham se veut un exemple de ce qui est possible de faire avec nos ressources, ici au Québec.

Ce projet n’aurait pas pu être possible sans les 17 partenaires novateurs avec lesquels ils ont fait équipe, soit en bénéficiant de contributions financières ou bien en pouvant participant en offrant leurs matériaux afin d’éduquer les gens, lentement, mais sûrement. En effet, quoi de mieux que d’utiliser une toilette au compost afin d’apprécier réellement ce que c’est réellement. On ne se le cachera pas, quand on pense à du compost et à une toilette, on est loin de vouloir utiliser la chose, mais croyez-nous sur parole, on n’y voit que du feu ! En plus, ce bloc sanitaire est extrêmement esthétique, car entouré de pruche, un bois imputrescible, provenant d’une forêt certifiée FSC. Le gouvernement du Québec a également fait sa part en offrant fièrement un appui au projet par l’entremise d’une aide financière de 20 000 $. Quand on parle d’un travail d’équipe, il est assez difficile de faire mieux !

La MRC des Sources, la corporation Développement du Mont-Ham, le ministère de l’Économie et de l’Innovation et la démarche ACCORD, Domtar ainsi que le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, un rêve qui semble devenir réalité et qui ne cessera de nous émerveiller. Grâce à l’accès de plus en plus facile à ces matériaux, un futur plus sain et harmonieux est à nos portes, comme quoi il n’est jamais trop tard pour réparer des erreurs du passé. Nous vous invitons à aller vous promener au Mont-Ham et à passer par la vitrine afin de prendre connaissance des informations précieuses rédigées soigneusement sur de petites affichettes. Un pas de plus vers la réutilisation, deux petits tours par l’économie circulaire et puis s’en vont !