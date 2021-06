Ham-Sud annonce une étude de potentiel avec Ecobâtiment

Ham-Sud- En février dernier, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonçait qu’un nouveau soutien technique était offert aux MRC et aux municipalités qui font partie du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Cet accompagnement vise à soutenir les organisations municipales pour qu’elles offrent des milieux de vie et des habitations basés sur la démarche Bâtiment durable pour aînés.

Le projet d’Écobâtiment « Bâtiment durable pour aînés — Phase 2 — Développement » s’est vu remettre un financement sur deux ans (2020-2021), dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA). L’objectif du projet est d’outiller et d’offrir un nouvel accompagnement technique aux MRC et aux municipalités pour qu’elles offrent, sur leurs territoires respectifs, des milieux de vie et des habitations modulables, accessibles et sécuritaires pour les aînés, basés sur la démarche Bâtiment durable pour aînés.

Pour la Municipalité de Ham-Sud, ce soutien technique de 240 heures de la part d’Écobâtiment consiste à un accompagnement dans la réalisation d’une étude comparative de potentiel de deux sites (valorisation/conversion d’un bâtiment existant ou construction neuve sur un terrain vacant) afin de doter la municipalité de nouvelles unités d’habitation durable destinées aux aînés.

« Ce soutien technique aidera notre municipalité à se mettre en action afin de planifier adéquatement et de façon réfléchie, la provision de logements destinés aux aînés en fonction des différentes options d’habitations qui répondent aux besoins de ceux-ci. De plus, puisque la municipalité accorde une grande importance au développement durable, ce projet s’inscrit naturellement dans notre stratégie », mentionne Serge Bernier, maire de la Municipalité de Ham-Sud

La contribution financière du ministère de la Santé et des Services sociaux est de 10 800 $ pour ce soutien technique de 240 heures offert dans le cadre du projet « Bâtiment durable pour aînés — Phase 2 — Développement ». L’investissement de la municipalité dans ce projet est de 7 200 $.