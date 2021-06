Un nouveau programme de subvention pour les citoyens du Val-St-François

Val-Saint-François (SFT) —Nous avons tous des femmes, des personnes âgées ou une personne nécessitant l’usage de produits d’hygiène personnelle dans notre entourage. Avez-vous déjà pris le temps de calculer combien de milliers de dollars sont dépensés dans votre foyer chaque année, uniquement pour vous procurer des produits d’hygiène personnelle jetables ? Peut-être que vous êtes même de ces gens à la peau sensible qui ne peuvent utiliser des produits traités avec des agents de blanchiment. Peu importe votre situation, la MRC du Val-St-François a pris une décision des plus encourageante en termes d’environnement et d’avancement au niveau des produits jetables.

Les citoyens et citoyennes du Val-Saint-François peuvent maintenant bénéficier d’un programme de subvention couvrant jusqu’à 50 % du prix d’achat de produits d’hygiène personnelle durables, jusqu’à concurrence de 100 $ par personne.

Un produit d’hygiène personnelle durable, on parle de quoi exactement ? Ici, on parle de coupes menstruelles, remplaçant des centaines de tampons ou serviettes hygiéniques annuellement, par personne. On parle aussi de culottes menstruelles et de serviettes hygiéniques lavables, parfaites pour un confort la nuit dans un moment où nous sommes rarement confortables.

Vos proches aînés souffrent d’incontinence ? Vous pourrez leur faire bénéficier de cette subvention aussi, comme les sous-vêtements avec protection pour l’incontinence font partie du lot de produits couverts par la subvention.

Au Canada, c’est environ 771 millions de protections hygiéniques qui sont jetées par année, ce qui représente 3 kg de produits jetables par personne ! Quand trop, c’est trop, les élus se mettent en action. Faites donc parti du changement en utilisant des protections hygiéniques réutilisables et bénéficiez du programme de subvention, créé pour vous.

Pour plus de détails, consultez le site internet de la MRC : https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/produits-dhygiene-personnelle-durables/?fbclid=IwAR0xuIdQ3-AyrdNdcV76A0P2AUQC5veMz163DvhaSx1WLQXp6sY_g_ftLdI

Ce programme est possible grâce à la collaboration du GRAME et de RECYC-QUÉBEC.