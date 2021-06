Remplis ton verre, sauve la terre

Richmond (SFT) —C’est à des gens avec le cœur au ventre et le sourire aux lèvres que nous avons eu la chance de nous adresser samedi dernier, à l’occasion de la Grande journée des petits entrepreneurs et de la Journée mondiale de l’environnement. La famille RemplisVert ainsi que les élus de la ville de Richmond étaient présents afin d’inaugurer les abreuvoirs publics extérieurs de la ville de Richmond. RemplisVert, c’est quoi au juste ? RemplisVert, ce sont des citoyens qui se sont alliés afin de créer un mouvement bien nécessaire dans les villes et villages au Québec.

Plus de 500 lieux à travers le Québec ont déjà embarqué dans la vague en affichant leur ouverture à recevoir les citoyens et leur gourde. Tous les lieux sont d’ailleurs recensés sur la carte interactive, disponible sur le site remplisvert.com. De jolis produits dérivés ont découlé de ce mouvement, entre autres, grâce aux trois petits entrepreneurs de la famille Neveu — Mélodie, 13 ans, Grégoire, 10 ans et Léonard, 7 ans. Boucles d’oreilles à l’effigie du mouvement, autocollants pour votre bouteille d’eau réutilisable ou simplement pour afficher vos couleurs. Vous aimeriez vous en procurer ? Contactez les responsables du mouvement à l’adresse suivante : info@remplisvert.com. Pourquoi ne pas encourager un mouvement citoyen ET des artisans de chez nous ? Ferez-vous le saut ? Les bouteilles d’eau jetables sont facilement évitables et la terre pourra ainsi peut-être pousser un petit soupir. Un pas à la fois, allons dans la bonne direction.

#nefaispasunebourde #amenetagourde, comme diraient les enfants Neveu!