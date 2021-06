Le projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham va bon train

Ham-Sud(RL) —Le projet domiciliaire écoresponsable Au pied du Mont-Ham lancé officiellement il y a un peu plus de deux ans maintenant ne cesse de prendre de l’ampleur et gagner en popularité faisant du même coup de plus en plus d’adeptes au niveau de l’habitation durable dans la région. En effet, des 28 terrains prêts à la construction ayant été initialement mis en ventes, 19 de ceux-ci ont déjà trouvé preneurs. Parmi les lopins de terre vendus, trois maisons aux bienfaits écologiques, certifiées cinq étoiles par le Programme d’Habitations Durables de Ham-Sud ont vu le jour et cinq nouvelles constructions similaires devraient venir s’ajouter au cours de l’année.

« Nous sommes très heureux de voir l’engouement et l’intérêt continuer de se développer pour ce projet écorésidentiel et par le fait même la formation d’une collectivité investie d’une même conscientisation écologique. Bien que nous ayons accueilli plusieurs résidents provenant de la Montérégie notamment, nous avons la chance de voir des gens de tous âges et de toutes les régions venir s’établir au pied du Mont-Ham. Qu’ils s’agissent par exemple de personnes seules, de couples à la retraite, de jeunes familles ou tout simplement de personnes désireuses de quitter les grands centres urbains au profit d’une vie un peu plus paisible à la campagne, tout un chacun y trouve leur compte ici avec ce projet. Le calme de la nature jumeler à une desserte internet de très bonne qualité, facilite également le choix de l’endroit lorsqu’il est question de télétravail, d’autant plus que la fibre optique est prévue être disponible dans le secteur d’ici 18 mois. », relata Mme France Darveau, directrice générale du projet écorésidentiel et collaboratrice de première heure du promoteur principal et propriétaire des terres, M. Renaud Bergeron.

Il est à noter que la qualité de vie de personnes âgées figure également au cœur des préoccupations de la direction, alors que M. Bergeron désire apporter une contribution financière de 4000 $ pour la construction de maison de type bigénérationnelle. En plus d’ériger des maisons ultras modernes aux caractéristiques écologiques, permettant notamment de réduire de manières substantielles les dépenses énergétiques, les résidents font partie d’une coopérative de solidarité. Mise sur pied par les initiateurs du projet, cette coopérative permettant de répondre et de mettre en commun des besoins de vie tend à aider l’établissement de l’endroit comme en étant un de prédilection, propice à l’autosuffisance.

« Nous sommes continuellement en appels de projets innovants, structurants et à caractères durables, de la part de la communauté, les gens peuvent d’ailleurs soumettre leurs projets via le formulaire se trouvant sur notre site internet, à l’adresse www.aupieddumontham.com. Entre autres particularités au sein de la coopérative, mentionnons la présence de produits maraîchers et la culture du jardin communautaire. Ajoutons à cela la vision d’inclure éventuellement la possibilité d’utilisation d’une voiture électrique, en mode de partage communautaire. Voilà simplement quelques exemples qui tendent assurément à complémentarité l’engouement pour notre petit coin de pays qui se démarque par son emplacement et sa vue imprenable sur l’un des plus beaux Monts qui soient. », poursuivit Mme Darveau.

Rappelons que les personnes se portant acquéreurs d’un terrain au sein du projet Au pied du Mont-Ham, sont éligibles à des subventions de la municipalité ainsi qu’une potentielle aide financière provenant du promoteur lui-même. Ainsi, un accompagnement complet, allant de l’achat jusqu’à la construction terminée, est fait en partenariat avec la direction du projet domiciliaire.