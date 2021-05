L’escouade verte débarque à Valcourt !

Valcourt: Du 31 mai au 18 juin, en collaboration avec la MRC, 2 patrouilleurs feront le tour des résidences et commerces de la Ville afin de discuter avec les citoyens sur l’importance de la réduction des déchets destinés à l’enfouissement.

En décembre dernier, la Ville a annoncé que la collecte des bacs noirs se ferait aux trois semaines à compter de 2021 afin d’atteindre les exigences gouvernementales en termes de tonnage de déchets produits par habitants. Comme le mentionne Jacinthe Charron, responsable des communications à la Ville de Valcourt, « Les réactions ont été vives du côté des citoyens, certains ne voient pas comment ils vont réussir à passer trois semaines sans que le bac noir ne soit vidé, alors que pour d’autres, ça pourrait passer aux mois et il y aurait encore de la place dans le bac. Ces gens-là produisent probablement la même quantité de déchets. La grande différence entre les deux se trouve probablement plus du côté de l’usage adéquat des bacs bruns et bleus. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons retenu les services de l’Escouade Verte, nous souhaitons outiller les gens pour qu’ils utilisent à leur plein potentiel chacun des bacs roulants. »

La Ville et la MRC souhaitent également, par cette initiative, sensibiliser les gens aux impacts causés par un mauvais tri des matières. En effet, madame Véronique Thibault, agente de projets en environnement de la MRC du Val-Saint-François, mentionne que « l’utilisation efficace des bacs bleus et bruns vient diminuer considérablement le contenu de notre bac à déchets. On peut alors recycler ces matières qui seraient autrement perdues à l’enfouissement et réduire notre consommation de ressources naturelles. Le fait de mettre tout et n’importe quoi dans le bac bleu ou le bac brun engendre aussi des coûts supplémentaires pour le traitement des matières. En effet, les employés du centre de tri et même du site de compostage doivent constamment rejeter des matières non acceptées. Les procédées deviennent alors plus coûteux et la facture est refilée à l’ensemble des citoyens. Enfin, en utilisant le bac bleu et le bac brun efficacement,

on se rend compte que notre bac à déchet se rempli moins vite : on réalise donc rapidement l’impact positifs de nos efforts ! ».

Ne soyez pas étonné de voir quelqu’un faire l’inventaire de vos bacs dans les prochaines semaines, les patrouilleurs regarderont dans les bacs, mais soyez sans crainte, il ne s’agit pas d’obliger les citoyens à rien ou d’utiliser des actions punitives. Comme le mentionne madame Charron, « l’intervention se veut informative seulement. Nous invitons les citoyens à discuter avec les patrouilleurs et à leur poser des questions. S’ils n’ont pas toutes les réponses, ils pourront les trouver et ensuite la Ville pourra informer la population. »

Dans le but de rendre l’intervention ludique, la MRC organise également un concours, en lien avec les bonnes pratiques enseignées par l’Escouade Verte. En effet, lors de leur vérification des bacs, si le tri est fait correctement et que le citoyen obtient la note parfaite, son nom sera mis dans le chapeau et il pourrait gagner un panier cadeau de produits locaux d’une valeur de 50$. Pour savoir quoi mettre dans quel bac, consultez le site Web de la MRC où un moteur de recherche a été mis en place pour vous aider à déterminer où doit aller chaque déchet. : https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/matieres-residuelles/.