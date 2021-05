35 000$ pour le projet Tourno-Serre

Windsor — Suite à la participation au parcours d’accélération Impulsion de 100 degrés, le projet Tourno-Serre de l’école secondaire du Tournesol, en collaboration avec la MRC du Val-Saint-François, se mérite 25 000 $ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et un an d’accompagnement d’Équiterre.

De son côté, le Tournoi de golf du Tournesol a répondu favorablement à notre demande en offrant 5000 $ pour l’année en cours et 1 000 $ annuellement pour cinq années consécutives afin d’assurer la pérennité du projet.

Le projet Tourno-Serre consiste en la construction d’une serre solaire passive au printemps 2022 et l’élaboration de potagers sur les terrains de l’école. Ainsi, il vise à promouvoir une saine alimentation en privilégiant des aliments frais et locaux en plus de réduire les émissions de gaz à effets de serre liés au transport des aliments, et ce, tout en encourageant les producteurs agricoles locaux via l’offre alimentaire de la COOP du Tournesol.

Ces aménagements permettront des actions concrètes sur deux principaux volets. Le premier étant d’améliorer les habitudes alimentaires chez nos élèves par une offre d’aliments frais. En 2020-2021, ce sont 15 % de nos élèves qui ont besoin d’une aide alimentaire quotidienne. Parallèlement, le projet vise à éveiller la fibre écocitoyenne des élèves par l’intégration d’une éducation relative à l’environnement et au développement durable ; une action en harmonie avec le Plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire des Sommets. Le tout sera possible par l’élaboration d’activités pédagogiques variées, un partenariat avec les producteurs locaux ainsi qu’avec les acteurs clés en sécurité alimentaire et en agriculture.

Le projet Tourno-Serre se veut un projet inclusif dans l’école et dans sa communauté, voilà pourquoi les élèves sont le cœur du projet et que leur participation sera présente de la terre à l’assiette.

Ces contributions sont un coup de départ important et elles permettront l’élaboration des potagers et l’achat d’outils dès ce printemps. Enfin, elles sont un pas de géant vers l’atteinte de l’objectif financier de 80 000 $.

Le Tournesol remercie les équipes du MAPAQ et du Tournoi de golf du Tournesol.